Le onde del passato, anticipazioni quarta puntata del 7 marzo: i segreti di Anna sono a rischio, la difficile scelta Le anticipazioni della quarta puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 7 marzo alle ore 21:30 su Canale5. Nella trama del nuovo episodio, Anna rischia di vedere svelati tutti i suoi segreti e dovrà fare scelte difficili. Nel cast Anna Valle, Giorgio Marchesi e Silvia Mazzieri.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 7 marzo

La trama del nuovo episodio della serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Non mancheranno i colpi di scena. Anna farà delle scelte difficili e potrebbe vedere venire a galla tutti i segreti che ha tentato di tenere nascosti. Beatrice, interpretata da Silvia Mazzieri, vivrà un momento di crisi quando scoprirà le colpe del padre.

Le onde del passato, anticipazioni quarta puntata del 7 marzo

La trama dei nuovi episodi con Giorgio Marchesi e Anna Valle

Quando l'ex commissario muore, le conseguenze si ripercuotono sui protagonisti della vicenda. La figlia di Tamara, Mia, in particolare, entra in una profonda crisi e i suoi nervi sono messi alla prova. Anna cerca in tutti i modi di aiutarla. Gaetano sostiene Anna, mostrandosi paterno con lei e affiancandola anche quando Anna si vede costretta a fare scelte difficili.

La crisi di Beatrice, la soluzione del delitto si allontana

Silvia Mazzieri interpreta Beatrice

Luca è assegnato al caso. Ad affiancarlo nelle indagini c'è sempre Beatrice. Tuttavia, la poliziotta dovrà prepararsi ad affrontare una durissima verità. Verrà a conoscenza delle colpe del padre. Una traccia rischia di mettere a repentaglio i segreti che Anna sta cercando in tutti i modi di nascondere. Le indagini, intanto, si fanno sempre più in salita e la soluzione del delitto, anziché avvicinarsi, sembra sempre più difficile da ottenere. Tutti i personaggi sembrano vacillare, ormai completamente schiacciati dai loro sensi di colpa e della speranza ormai apparentemente vana di ottenere la redenzione.