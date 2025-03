video suggerito

Affari tuoi, Loriana sogna i numeri vincenti ma manca di coraggio: il Dottore la tenta, lei crolla e perde 300mila euro Nella puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 14 marzo ha giocato Loriana, pacchista dalla Sicilia. Una partita iniziata in modo straordinario. La concorrente, accompagnata dal fidanzato Fabio, ha seguito i numeri che aveva sognato. Così, ha cambiato il pacco da 100mila euro con quello da 300mila euro. Ma il Dottore è riuscito a strapparglielo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

943 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi in onda venerdì 14 marzo alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Loriana per la regione Sicilia. Nel programma condotto da Stefano De Martino, la pacchista si è fatta accompagnare dal fidanzato Fabio. Loriana aveva il pacco numero 4, che conteneva 100mila euro, che ha poi ha cambiato con il numero 13, che conteneva 300mila euro. Ha seguito dei numeri ben precisi che ha sognato prima di partecipare al programma. Peccato che non abbia avuto il coraggio di andare fino in fondo e abbia accettato l'offerta del Dottore Pasquale Romano. Loriana ha vinto 75mila euro.

Chi è Loriana, la storia della concorrente della Sicilia e del fidanzato Fabio

Loriana è la concorrente della Sicilia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda venerdì 14 marzo. È originaria di Aci Sant'Antonio in provincia di Catania. Nella vita si occupa di comunicazione digitale, lavora in un'agenzia che progetta e sviluppa siti web: "Io mi occupo di tutta la parte della comunicazione". È fidanzata con Fabio e aspetta che arrivi la proposta di matrimonio. Intanto, Fabio l'ha affiancata nel corso della partita. Nella vita fa l'impiegato bancario: "Ci siamo conosciuti facendo volontariato in parrocchia con i bambini". Stanno insieme da otto anni.

Affari tuoi, la partita di Loriana e quanto ha vinto nella puntata del 14 marzo

Veniamo alla partita. I primi pacchi aperti da Loriana contenevano 10mila euro, 500 euro, 50mila euro, 50 euro, 10 euro e 15mila euro. Il Dottore ha offerto 40mila euro. Loriana, con un pizzico di ironia, ha spiegato perché avrebbe rifiutato: "Qua deve uscirci l'anello e dobbiamo sistemare casa". Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 5mila euro, 20mila euro e 200 euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Loriana e Fabio hanno aperto i pacchi contenenti 20 euro, 1 euro e 100 euro. Insomma tre tiri perfetti. Il Dottore ha offerto 50mila euro in cambio di un tiro. Anche in questo caso l'offerta è stata rifiutata anche se "sono davvero tanti soldi, ma siamo qui anche per giocare". Il pacco aperto subito dopo conteneva 30mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, Loriana ha accettato: "Sono qui da 27 puntate e il numero 4 mi è capitato spesso, ma era quasi sempre blu. Io non ho la sensazione che sia rosso e ho il 13 che mi guarda". Poi, ha aperto il pacco che conteneva 0 euro. Loriana ha deciso di aprire il suo vecchio pacco, il numero 4, che conteneva ben 100mila euro. Il Dottore ha offerto 50mila euro. La coppia ha preferito aprire un altro pacco che conteneva 10 panelle. Insomma, Loriana non ha sbagliato un colpo. Il Dottore ha offerto 75mila euro. Loriana ha commentato: "Penso a mia mamma che mi dice ‘Ma sei pazza', un po' lo sono, ma è solo un tiro e ci proviamo". Dunque ha rifiutato l'offerta e ha aperto il pacco che conteneva 200mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 75mila euro. A questo punto, Loriana ha svelato:

Leggi anche La partita di Deborah ad Affari Tuoi parte malissimo, ma accetta 20mila euro e si salva dai 100 del suo pacco

Ho tenuto questi tre numeri, 9, 17 e 13, perché prima di essere chiamata ad Affari tuoi ho fatto un sogno. Ho sognato questi numeri: 9, 13 e 17. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, abbiamo fatto una bellissima partita. Abbiamo tanti sogni nel cassetto e 75mila euro sono per noi tanti. È vero che c'è tantissima differenza tra 75mila euro e 300mila euro. Però Stefano ricordo una tua frase.

Pronta la replica del conduttore: "Ora vuoi vedere che è colpa mia? Nessuno si ricorda mai niente di quello che dico, nessuno mi ha mai dato ascolto, mo questa si ricorda la mia frase. Che frase ho detto?". E Loriana ha svelato la frase: "È meglio andare a casa con un rimpianto o con un rimorso? Meglio stare tranquilli, noi accettiamo". Così, ha accettato i 75mila euro. Loriana ha scoperto il contenuto del suo pacco, aveva lasciato 100mila euro per prenderne 300mila.