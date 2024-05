I Migliori Anni all’ultima puntata: salutiamo il format che ha elevato la nostalgia a spettacolo

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

La quinta e ultima puntata della stagione di "I Migliori Anni", che andrà in onda stasera su Rai1, segna anche la fine stagionale per uno degli show più amati dagli italiani. Grazie alla sua grande capacità di irrobustire l'intrattenimento con il carburante migliore, la nostalgia, e il tratto distintivo alla conduzione di Carlo Conti, I migliori anni ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori accompagnandolo in un viaggio emotivo lungo decenni tra la cultura pop, la musica, la grande tv.

Reduce dalla serata dei David, Carlo Conti continua a essere la mente e l'anima dietro I migliori anni. Lo show non è un semplice varietà: è una macchina del tempo che ci permette di rivisitare e, a volte, scoprire per la prima volta, le gemme culturali e musicali che hanno segnato 60 anni della nostra storia. La presenza di ospiti internazionali e nazionali, unita a performance che spaziano dal soul degli anni '70 al pop e all'italo disco degli anni '80, contribuisce a creare un mosaico di suoni e storie che favorisce la connessione col passato unendo più generazioni.

Ospiti dell'ultima serata, grandi nomi internazionali: gli Hues Corporation, i Wang Chung, Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, i Camaleonti e Memo Remigi, i Neri per Caso, Gatto Panceri, Miko Mission (con Angela Moy) e con Daniel Sentacruz Ensemble. Altri ospiti, i Califfi con il loro beat. Ospiti anche Giancarlo Magalli, Simona Ventura e Maurizio Battista. Momento ‘televendite' con gli oggetti di una volta descritti da Giorgio Mastrota alla sua maniera.

Carlo Conti si appresta dunque a chiudere la stagione con l'ultima puntata del format aspettando il prossimo biennio, che lo vede tra i favoriti a intraprendere un altro ruolo prestigioso, almeno stando alle ultime di ‘tele-mercato': quello di conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo.

28 CONDIVISIONI condividi chiudi