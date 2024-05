Fiorello chiude Viva Rai2, ultima puntata con Amadeus, Jovanotti e Ultimo: “Una bella storia, forse irripetibile” L’ultima puntata di Viva Rai2 del 10 maggio è la festa di Fiorello, con Amadeus e Jovanotti ospiti del programma e la sorpresa di Ultimo. Finisce l’avventura di uno dei programmi Tv più significativi degli ultimi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Si chiude in bellezza, con una grande festa, l'avventura di Viva Rai2. Il morning show di Fiorello, che in due stagioni ha cambiato le coordinate dei palinsesti televisivi e costretto, in un certo senso, il pubblico a cambiare le proprie abitudini, termina con l'ultima puntata del 10 maggio. Accompagnato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast dello show, Rosario Fiorello aveva annunciato lo scorso aprile che questa sarebbe stata l'ultima settimana del programma e per la chiusura ha scelto due ospiti di rilievo come Jovanotti e Amadeus, il primo al ritorno in Tv dopo il brutto infortunio in bici che lo ha costretto al lungo stop, il secondo pronto a trasferirsi sul NOVE e a una delle sue ultime apparizioni in Rai dal vivo.

Ultimo ospite dell'ultima puntata di Viva Rai2

"Stiamo contattando anche una rockstar italiana", aveva aggiunto Fiorello durante l'annuncio dell'ultimo appuntamento con il suo programma e in effetti la sorpresa c'è stata con la suggestiva esibizione di Ultimo a dare un'ulteriore sfumatura a questo ultimo appuntamento della trasmissione che si avvia a conclusione dopo aver dato grandi soddisfazioni alla rete con picchi di ascolti da record.

Fiorello e l'addio a Viva Rai2

Il clima di ultima puntata è tangibile e non ci sono più dubbi che così sarà, come sottolinea Fiorello: "È stata una bella storia, forse irripetibile, di quelle che non nascono a tavolino perché nessuno avrebbe immaginato venisse fuori così". La diretta inizia con un saluto a Stefano Coletta, presente al glass: "Lui ha voluto Viva Rai2! più di tutti, lui ha creduto a Viva Rai2! su Rai2". Davanti a decine di giornalisti, la puntata è andata avanti con la premessa di Fiorello: "Questa è un'ultima puntata e le ultime puntate vengono sempre male perché ci si scioglie un po'". Presente anche Giorgia Cardinaletti: "Hai bloccato Roma! Ci abbiamo messo più di mezz'ora per venire qui. Hai bloccato Roma, sono tutti per te". Tra le ospiti in rappresentanza del Tg2 anche Manuela Moreno.

La gag al semaforo è stata realizzata quest'anno direttamente da Fiorello e Amadeus. I due sono riusciti addirittura a salire su un autobus di linea: "Hai battuto i Ricchi e Poveri che erano saliti su una moto, tu sei salito su un autobus", commenta Biggio. Nel blocco successivo, Amadeus raggiunge Fiorello nel glass. La battuta sull'autobus: "Siamo saliti sul numero 9".

L'ospite musicale, come anticipato, è stato Ultimo che ha cantato il brano "Altrove" dal centro del campo dello Stadio Olimpico. Raggiunto il cantautore, Fiorello canta con lui il brano "Albachiara" di Vasco Rossi. Al rientro dal blocco, Fiorello non riesce a ritornare al glass così è Amadeus a prendere tempo per un attimo ma non c'è il tempo di commentare una delle ‘fake news' della rassegna che Fiorello riesce subito ad arrivare: "Ho bisogno di un po' di pubblicità". E Amadeus ribatte: "Cade a fagiolo, c'è il golden minute".

La chiusura di puntata vede l'arrivo di Jovanotti. Partito dalla regia arriva al glass facendo parkour (ovviamente è una coreografia). Il cantante si mostra in stampelle: "Mi piacerebbe tornare in tour, serve ancora un mese così e poi forse ce la farò. Primavera 2025 torno in tour se va bene, questo è l'obiettivo". La chiusura è con l'inno degli inni, la canzone delle canzoni: Azzurro.

Centinaia di persone per l'ultima puntata di Viva Rai2

È l'alba, ma in attesa al Foro Italico ci sono centinaia di persone in attesa. Un deejay set che scalda il pubblico e prima dell'inizio della puntata Fiorello prova con Jovanotti e Amadeus il numero che chiuderà quest'ultima puntata. Una "Azzurro" cantata con l'artista e una inevitabile stampella dopo il brutto infortunio. Quindi l'arrivo di Amadeus a bordo di una Cadillac, per portarli via. Finale che si preannuncia inevitabilmente malinconico e in effetti Luca Tommassini, coreografo di queste due edizioni, descrive così questa follia televisiva: "Se ci fermiamo a pensare, ci mettiamo a piangere".

Il futuro di Fiorello dopo Viva Rai2

Il punto interrogativo dopo questo appuntamento resta in relazione al futuro di Fiorello. Dopo la fine di questa esperienza, che come tutte le più recenti per lui termina prima che il successo si esaurisca, Fiorello ha parlato chiaramente di un periodo di riposo, ma allo stesso tempo ha lasciato intendere che il suo futuro televisivo sarà in Rai. Il punto è capire quando sarà e di che tipo. "Sentirsi libero e non di un'azienda" aveva detto in una dichiarazione recente a proposito di presunte voci di addio, lasciando intendere di essere legato ai progetti più che ai contratti. E come potrebbe essere, dunque, il prossimo progetto di Fiorello? L'ipotesi è che, dopo una pausa, possa decidere di spostarsi in un'altra fascia anomala e, dopo il mattino, provare a tenere sveglio il pubblico in tarda serata, ritagliandosi ancora una volta uno spazio in una sua oasi protetta dalla quale scompaginare gli standard televisivi.

Il messaggio di Fiorello

Viva Rai2! si è chiuso con un conto alla rovescia che ha mostrato un frame da ogni puntata della seconda stagione di Viva Rai2! e con il messaggio di Fiorello che conferma la fine di questo progetto: "Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima idea. Fiorello".