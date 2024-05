video suggerito

L'ultima volta in diretta di Amadeus in Rai con Fiorello: "Siamo saliti sul bus, era il numero Nove" L'ultima puntata di Viva Rai2 è stata anche l'ultima volta in diretta di Amadeus per la Rai. La gag al semaforo finisce su un autobus: "Era proprio il numero Nove". Questa puntata è stata anche la sua, di Amedeo Sebastiani.

L'ultima puntata di Viva Rai2! è stata caratterizzata da una nostalgia diffusa. Il format chiude definitivamente, almeno fino a quando Fiorello non scioglierà le riserve sul suo futuro. Nell'ultima puntata, nella festa di Fiorello, c'è stato spazio anche per un altro momento inevitabilmente nostalgico: l'ultima puntata di Amadeus in diretta Rai. Il conduttore ha celebrato l'amico Rosario Fiorello senza rubare la scena, anzi andando ad aggiungere qualità e spensieratezza alla scena.

Amadeus ha fatto da conduttore aggiunto, riuscendo anche a tamponare i pochi vuoti della trasmissione, come nel caso della canzone che Fiorello ha cantato con Ultimo dallo Stadio Olimpico. Il conduttore ha ripercorso anche la liturgia delle gag di Viva Rai2 insieme a Fiorello, come nel caso della ‘gag del semaforo'. Sono riusciti entrambi a salire addirittura su un autobus che, nemmeno a farlo apposta, era il numero 9.

Amadeus lascerà la Rai e questa puntata è stata anche la sua. Un omaggio che Fiorello ha voluto fare all'amico mandando in onda anche uno dei frame più significativi della carriera dell'amico, quando partecipò a Tale e Quale Show. Era una stagione nella quale Amadeus era dato per finito, ai margini degli equilibri della Rai e invece proprio attraverso quella trasmissione, riuscì a rilanciarsi fino ad arrivare all'access prime time, ai giochi e alla conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo per cinque volte. La sua assenza si farà sentire nella prossima stagione, così come si farà sentire l'assenza di Fiorello che, nonostante abbia dichiarato di voler rimanere in Rai, avrà bisogno di una "prossima idea" prima di potersi alzare dal divano. Lo ha fatto capire anche nel messaggio che ha chiuso l'ultima puntata: "Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima idea. Fiorello".