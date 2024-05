video suggerito

Gli ospiti di Viva Rai2 con Fiorello, le anticipazioni dell’ultima puntata di venerdì 10 maggio Domani, venerdì 10 maggio, dalle ore 7 su Rai2 andrà in onda l’ultima puntata della stagione di Viva Rai2: tra gli ospiti Jovanotti e Amadeus, ecco tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Venerdì 10 maggio, dalle ore 7.00 su Rai2, andrà in onda l'ultima puntata della stagione di Viva Rai 2 con Fiorello. Accompagnato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast dello show, Rosario Fiorello aveva annunciato lo scorso 15 aprile che questa in corso sarebbe stata l'ultima settimana del programma che sveglia gli italiani con rassegna stampa, sketch esilaranti e esibizioni con volti noti della musica e del cinema italiano. Per la chiusura di domani ha scelto due grandi ospiti, Jovanotti e Amadeus. Per quest'ultimo, pronto a trasferirsi sul NOVE, sarà una delle ultime apparizioni in Rai.

Amadeus e Jovanotti ospiti di Viva Rai2 per l’ultima puntata

Rosario Fiorello diverse settimane fa ha annunciato che Amadeus e Jovanotti saranno ospiti dell'ultima puntata di Viva Rai2 in programma per domani, venerdì 10 maggio, dalle ore 7.00 su Rai Due. Si tratta di una reunion di un trio di amici storici visto che insieme hanno avuto natali artistici a Radio Deejay. Amadeus è uno dei più cari amici di Fiorello: insieme hanno intrattenuto il pubblico di Sanremo e proprio a Viva Rai2, domani, potrebbe inaugurare la sua nuova avventura al NOVE. "Stiamo contattando anche una rockstar italiana" aggiunse lo showman durante l'annuncio dell'ultimo appuntamento con il suo programma. Si preannuncia una grande festa che segnerà la fine di stagione di un programma mattutino che ha dato grandi soddisfazioni alla rete con picchi di ascolti da record.

Il successo di Fiorello con Viva Rai2

Appare incerto il futuro di Fiorello e di Viva Rai2, nonostante la Rai, visto il successo del programma, non vorrebbe rinunciare ad una terza stagione. Lo showman a TvTalk aveva spiegato di "sentirsi libero e non di un'azienda": starà a lui, quidi, decidere cosa fare. Intanto sui social sono migliaia i messaggi dei fan che lo invitano a ritornare in onda con una nuova stagione. Viva Rai2 è stata la novità che ha superato ogni aspettativa per i vertici Rai. Parliamo di uno show in onda alle 7 del mattino che ha superato il milione di spettatori, su Rai2. Lo scorso anno l'ultima puntata segnò un record stagionale per la rete raggiungendo il 23% di share con 1.126.000 spettatori. Probabile che domani lo show segnerà un nuovo record.