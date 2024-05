video suggerito

La storia di Franco Di Mare e la figlia ne L'angelo di Sarajevo: "L'unica che sorrideva tra i bambini" L'angelo di Sarajevo è la storia di Franco Di Mare e di sua figlia Stella che il giornalista portò via dalla guerra in Bosnia: "Aveva i capelli bruni in un mare di bambini biondi, era l'unica che sorrideva e io l'ho presa in braccio".

La Rai ha omaggiato Franco Di Mare mandando in onda la fiction L'angelo di Sarajevo con Beppe Fiorello, tratto dalla storia vera di Franco Di Mare raccontata nel libro Non chiedere perché e nel libro Il cecchino e la bambina. Emozioni e ricordi di un inviato di guerra, edito da Rizzoli. L'incontro con Stella, così raccontato da Franco Di Mare: "È mia figlia, sì. Era slava, ricordo che era l'unica che si vedeva perché gli altri bambini erano impauriti e con gli occhi sgranati. Chiesi all'operatore di riprenderla, mi ha spezzato il cuore e adesso siamo qua".

Le parole di Franco Di Mare sulla figlia

Nel film di Beppe Fiorello, Stella si chiama Malina. Franco Di Mare ha parlato così di sua figlia in occasione di un'intervista alla Rai, nei giorni di promozione della fiction:

Lei aveva 10 mesi quando l'ho adottata. Tutti mi chiedevano perché l'avevo fatto. Io ero inviato in guerra nel 1992 a Sarajevo e non sono io che ho scelto lei, ma lei ha scelto me. Aveva i capelli bruni in un mare di bambini biondi, era l'unica che sorrideva e io l'ho presa in braccio, lei mi ha abbracciato e questa cosa mi ha turbato. L'operatore se ne accorse, mi chiese che cosa fosse successo. Io dissi: "Voglio portarla via". Non è stato facile.

L'incontro con Stella in orfanotrofio

Franco visitò un orfanotrofio distrutto dalle bombe in Bosnia Herzegovina. Lì ci fu l'incontro con Stella, la Malina del film con Beppe Fiorello. Di quella guerra e di tutto quel dolore, Franco Di Mare disse:

Non era una guerra come l'Africa, dove in genere si pone il diaframma della distanza. Questa era una guerra che avveniva alle porte di casa nostra.

Franco Di Mare ha scritto in tutto otto libri, l'ultimo uscito pochi giorni fa: La guerra fuori e dentro di noi (2024). Gli altri libri: "Il cecchino e la bambina. Emozioni e ricordi di un inviato di guerra" (Rizzoli, 2009), "Non chiedere perché" (Rizzoli, 2011), "Casimiro Roléx" (Cairo Editore, 2012), Il paradiso dei diavoli (Rizzoli, 2012). Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, mentre dal 2011 è membro del Consiglio Direttivo dell'Unicef. Evviva Franco, l'angelo di Sarajevo, l'eroe normale.rlo. La guerra fuori e dentro di noi, SEM, 2024.