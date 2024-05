video suggerito

Chi è Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno e padre di suo figlio Luca Maria La showgirl è legata da 26 anni all'imprenditore Enrico Monti, da cui ha avuto il suo unico figlio, Luca Maria. Si sono sposati nel 2006 e vivono a Treviso. Di lui, la showgirl ha detto: "Per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un'anima".

Sabrina Salerno e l'immagine da icona sexy, che da sempre la accompagna, non trova riscontro nella vita privata dell'artista scoperta da Claudio Cecchetto negli anni '80. Sabrina è legata da sempre al marito Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile che l'ha resa madre del figlio Luca Maria nato nel 2004, oggi 18enne. Sabrina Salerno ha parlato del rapporto con suo marito: "Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto… Io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore".

Chi è Enrico Monti, imprenditore e marito di Sabrina Salerno

Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno dal 2006 ma suo compagno dal 1993, è un imprenditore nel settore tessile. Gestisce, infatti, un'azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, nonostante l'azienda sia stata creata per realizzare camicie su misura. L'azienda è stata riconosciuta nel 2014 come una delle migliori aziende italiane nel settore. Dal legame con Sabrina Salerno è nato l'unico figlio dell'artista, Luca Maria Monti. Quando Sabrina incontrò l'uomo che sarebbe diventato suo marito viveva già una storia d'amore con un altro uomo. Monti stesso era già sposato. "Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta" ha detto di lui la cantante. Vivono in una villa a Treviso lontani dalla mondanità. Prima di conoscerlo, Sabrina Salerno ha avuto una storia d'amore con Pierre Cosso, suo ex fan conosciuto negli anni '80. La diva ha avuto da lui un figlio, di nome Luca. Sabrina Salerno ha detto di lui: "È un uomo riservato ed è ipocrita dire che è facile essere figlio di una sex symbol".

Il matrimonio con Enrico e l’amore per il figlio Luca Maria

Sul conto di Sabrina Salerno, sebbene sia stata una delle donne più chiacchierate dello spettacolo, oltre che una sex symbol, la sua vita privata non ha mai suscitato particolare scalpore. Negli Anni Ottanta, nel pieno della sua popolarità, ebbe una relazione con l'attore e cantante francese Pierre Grosso. Nel 1994 incontra l'imprenditore Enrico Monti, con cui si fidanza e dal quale nel 2004 ha avuto il suo primogenito Luca Maria. I due, poi, si sono sposati nel 2006. Su Luca, Sabrina Salerno ha detto: "È un ragazzo molto riservato". Il ragazzo pratica boxe ed è una persona molto discreta: "Al primo incontro credevo di svenire, non riuscivo neanche a distinguere chi era lui e chi era l'altro. Poi dal secondo incontro è andata meglio, anche se quando prende un pugno è come se lo prendessi io".