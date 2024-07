Sabrina Ghio smentisce le voci di una terza gravidanza: “Non sono incinta, anche se Carlo vorrebbe”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sabrina Ghio non è incinta per la terza volta. L'ex allieva di Amici, in passato tronista a Uomini e Donne, ha fatto chiarezza sulle voci di gravidanza circolate sui social in seguito a una foto con il marito Carlo Negri, in cui lui le accarezza la pancia. Tra le sue storie Instagram, mostrandosi davanti allo specchio, ha spiegato che non c'è nessun bebè in arrivo: "Non sono incinta, anche se onestamente Carlo lo vorrebbe". Ghio è già mamma di due bambine, Penelope e Mia, una nata dalla sua precedente relazione e l'altra avuta con l'attuale marito.

Sabrina Ghio fa chiarezza sulle voci di gravidanza: "Non sono incinta"

Sul suo profilo Instagram Sabrina Ghio ha pubblicato una foto insieme al marito Carlo Negri. Uno al fianco dell'altra posano insieme e lui le accarezza la pancia con una mano. Un gesto che ha subito fatto pensare i follower a una gravidanza. Per l'ex tronista di Uomini e Donne si tratterebbe del terzo bebè in arrivo, Tantissimi i commenti di congratulazioni e le domande sul ‘pancino sospetto' mostrato nella foto. Inondata di messaggi, Sabrina Ghio ha deciso di rispondere e precisare che non è in dolce attesa: "Da questa mattina che ricevo messaggi di auguri… Ragazzi non sono incinta (anche se onestamente Carlo lo vorrebbe tanto)". Poi ha spiegato perché il marito le ha messo una mano sulla pancia nella foto: "Nell'ultima foto mi tocca la pancia perché lui non sa mai dove mettere la mano quando ci mettiamo in posa! Sarebbe bello ma per ora ancora no".

La famiglia di Sabrina Ghio

Sabrina Ghio è mamma di due bambine. La prima si chiama Penelope ed è nata dalla precedente relazione dell'ex tronista di Uomini e Donne con il compagno Federico Manzolli. Nel giugno 2022, invece, è diventata mamma per la seconda volta della piccola Mia, avuta con l'attuale marito Carlo Negri. "Adesso siamo completi", aveva scritto ad accompagnare la prima foto della secondogenita. Prima di stringere tra le braccia la sua bambina, Ghio aveva attraversato un anno piuttosto difficile, caratterizzato tra tre aborti spontanei e la lotta contro una malattia.