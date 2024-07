Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: è nata Ginevra, seconda figlia con Denise Esposito

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È nata Ginevra D'Alessio, la sesta figlia per il cantautore napoletano Gigi D'Alessio, seconda con la compagnia Denise Esposito. Con un post su Instagram la coppia ha dato il tenero annuncio: la bimba è nata oggi, 7 luglio 2024, alle ore 12. Tantissimi i commenti di auguri arrivati per loro.

L'annuncio della nascita di Ginevra

"Benvenuta Ginevra" ha scritto papà Gigi D'Alessio su Instagram pochi minuti dopo la nascita della figlia, la seconda con Denise Esposito.

La bebé è nata alle ore 12 di oggi, domenica 7 luglio: "Benvenuta" ha scritto il fratellastro, Claudio, "Auguroni Gigi" ha aggiunto l'attore Salvatore Esposito. Per il cantautore napoletano si tratta del sesto figlio dopo Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco.

"Non c'è niente che ami più di voi", l'amore di Gigi D'Alessio per la famiglia

Gigi D'Alessio e Denise Esposito stanno allargando la loro famiglia. La coppia, dopo la nascita di Francesco, ha dato il benvenuto alla seconda figlia, Ginevra. Pochi giorni fa, durante un bagno in piscina, insieme al primogenito hanno scattato una foto nel quale si baciano: "Non c'è niente che amo di più in questa vita che stare con voi due" ha scritto la neo mamma bis nella didascalia delle immagini condivise su Instagram. "Un bacio a quattro" ha aggiunto il cantautore napoletano che in uno dei suoi ultimi concerti a Napoli, in Piazza del Plebiscito, ha fatto salire sul palco Francesco per cantare insieme. "Calo nascite? I figli li faccio tutti io" aveva scherzato con Fiorello durante una puntata di VivaRai2. Prima di conoscere Denise Esposito, Gigi D'Alessio ha avuto Claudio, Ilaria e Luca dal matrimonio con Carmela Barbato, poi Andrea dalla relazione con Anna Tatangelo. A loro si sono aggiunti di recente Francesco e Ginevra: una famiglia allargata che sembra felice ogni volta che si riunisce.

Gigi D'Alessio con i suoi cinque figli:Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco.