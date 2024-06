Chi è Alessia Elefante, la fidanzata del portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alessia Elefante è la fidanzata di Gianluigi (detto Gigio) Donnarumma, portiere del Paris Saint German e della Nazionale. La ragazza ha 26 anni, è nata a Castellamare di Stabia e lavorerebbe come interior designer. La loro storia d'amore è iniziata nel 2016, quando su Instagram è comparsa la prima foto insieme. L'anno successivo sono andati a vivere insieme e fra qualche mese diventeranno anche genitori per la prima volta.

Alessia Elefante ha 26 anni, è nata a Castellamare di Stabia e, stando al Corriere della Sera, lavora come interior designer. Ha una sorella gemella di nome Daniela, alla quale è molto legata, ed è ‘mamma' di un cagnolino di nome Coco. Su Instagram è seguita da 50mila follower e condivide foto della sua quotidianità con il compagno Gigio Donnarumma e dei viaggi che fanno insieme. Presto diventerà anche mamma per la prima volta e sui suoi social non manca il racconto della gravidanza, annunciata a maggio. Nel 2021, quando Donnarumma è diventato portiere del Paris Saint German, ha lasciato l'Italia per seguirlo a Parigi.

La storia d’amore tra Alessia Elefante e Gigio Donnarumma

La prima foto di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, sui social, risale al 2016. In quell'anno è iniziata la loro storia d'amore, che oggi continua a gonfie vele, tanto che presto diventeranno genitori. Dal 2017, quando il portiere è diventato maggiorenne, i due vivono insieme. Nel corso degli anni hanno vissuto momenti belli e anche qualche difficoltà, come la recente rapina subita in casa. "Mi sentivo impotente, pensavo ad Alessia", raccontò all'epoca il portiere. La fidanzata ha festeggiato con lui i traguardi sportivi più importanti di questi anni, come la conquista di due campionati e una Supercoppa.

Alessia e Gigio presto genitori, la coppia aspetta il primo figlio

Lo scorso 26 maggio, Alessia Elefante e Gigio Donnarumma hanno annunciato che diventeranno presto genitori per la prima volta. Una bella notizia che la coppia ha voluto condividere con i fan, pubblicando su Instagram alcuni dolci scatti, dove la futura mamma indossa una maglia da calcio e il futuro papà, con i guantoni da portiere, le accarezza il pancione. "Non vediamo l'ora di incontrati", hanno scritto ad accompagnare le foto.