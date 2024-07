video suggerito

Gigi D’Alessio e il bacio con la compagna incinta e il figlio, Denise Esposito: “Non c’è niente che ami più di voi” Denise Esposito ha pubblicato una tenerissima foto che la ritrae in acqua con Gigi D’Alessio e il figlio Francesco. I tre si scambiano un bacio. Intanto il pancione cresce, la bambina che aspettano sta per nascere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Alessio con Denise Esposito e il figlio Francesco

Gigi D'Alessio e Denise Esposito presto allargheranno la famiglia. La compagna dell'artista, infatti, è incinta, aspetta il secondo figlio. Entrambi hanno sempre tutelato la loro privacy, dunque è raro che rilascino dichiarazioni circa la loro storia d'amore. In questi giorni, però, Denise Esposito ha condiviso alcune foto che la ritraggono in compagnia di Gigi D'Alessio e del primogenito Francesco.

Le tenere foto social con dedica di Gigi D'Alessio e Denise Esposito

Scambio di romantiche dediche social tra Denise Esposito e Gigi D'Alessio

Denise Esposito ha pubblicato su Instagram due foto che ritraggono la sua splendida famiglia. Gigi D'Alessio, lei e il piccolo Francesco, si scambiano un bacio in acqua. L'artista accarezza il pancione della sua compagna, che commenta: "Non c'è niente che ami di più in questa vita che stare con voi due". E D'Alessio replica: "Un bacio a quattro", facendo riferimento al bebè in arrivo. Nei mesi scorsi, il cantante ha svelato a Tv, Sorrisi e Canzoni il sesso: "Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome". Per Esposito la bimba sarà la secondogenita. Per Gigi D'Alessio, invece, sarà il sesto figlio.

Gigi D'Alessio papà per la sesta volta

Gigi D'Alessio, dunque, si prepara a diventare papà per la sesta volta. A Viva Rai2, nel corso di una chiacchierata con Fiorello aveva ironizzato: “Calo nascite? I figli li faccio tutti io”. Dal matrimonio con Carmela Barbato, ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca, ex volto di Amici meglio noto come LDA. Dalla lunga storia d'amore con Anna Tatangelo è nato Andrea. Poi, la relazione con la sua attuale compagna Denise Esposito, da cui due anni fa ha avuto Francesco. A breve nascerà la sesta figlia.

Gigi D'Alessio con i suoi cinque figli:Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco