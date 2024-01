Gigi D’Alessio “conferma” la gravidanza di Denise Esposito: “Calo nascite? I figli li faccio tutti io” Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio, sarebbe incinta per la seconda volta. Ospite di Fiorello a Viva Rai2, il cantautore ha “confermato” a modo suo la notizia della gravidanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite di Fiorello a Viva Rai2, Gigi D’Alessio sembrerebbe avere confermato la seconda gravidanza della compagna Denise Esposito. Secondo il settimanale Oggi, la giovane sarebbe in attesa del suo secondo figlio, il sesto per il cantautore campano, e già al quarto mese di gravidanza. Per il momento, la coppia non ha ufficializzato la notizia della dolce attesa in corso ma quanto dichiarato da D’Alessio ai microfoni della trasmissione del mattino di Fiorello, in onda su Rai2, lascerebbe ben sperare.

Che cosa ha detto Gigi D’Alessio sulla gravidanza di Denise Esposito

Parlando con Fiorello che aveva appena letto una notizia relativa al fenomeno del calo nascite che ha investito l’Italia già da diversi anni, D’Alessio ha posto l’accento sul fatto che il problema, per ovvie motivazioni, non lo riguarda: “Calo nascite? È perché i figli li faccio tutti io”. In effetti, il cantautore campano è diventato padre già cinque volte, sei se la seconda gravidanza di Denise dovesse essere confermata. Dalla ex moglie Carmela Barbato ha avuto i figli Claudio, Ilaria e Luca (meglio conosciuto con il nome d'arte LDA); dal legame con Anna Tatangelo è nato Andrea mentre dall'attuale compagna Denise, D'Alessio ha avuto il piccolo Francesco.

Gigi D’Alessio sarà a Sanremo 2024

Come svelato da Fiorello, Gigi D’Alessio sarà a Sanremo 2024. Il conduttore e il camntautore non hanno chiarito in quale veste: se nel ruolo id ospite nella serata dei duetti o sul palco in un ruolo differente da solito. Ma quanto dichiarato dal conduttore di Viva Rai2, grande amico del direttore artistico del Festival Amadeus, conferma che D’Alessio ci sarà: “Ma tu… No non si può dire, è una domanda che stavo per farti di cui conosco già la risposta quindi non posso farlo perché spoilererei qualcosa di veramente importante e Belzebù mi farebbe…”.