“Gigi D’Alessio diventerà papà per la sesta volta”, la compagna Denise Esposito sarebbe incinta Gigi D’Alessio potrebbe diventare presto papà per la sesta volta. Il settimanale Oggi rivela che la compagna del cantautore napoletano, Denise Esposito, sarebbe incinta del loro secondo figlio. “È al quarto mese di gravidanza”, l’indiscrezione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Denise Esposito, la compagna di Gigi D'Alessio, sarebbe incinta del suo secondo figlio con il cantante napoletano. Il settimanale Oggi lancia la notizia rivelando che l'artista avrebbe confessato la lieta notizia dietro le quinte di The Voice. Per lui si tratterebbe del sesto figlio dopo i tre – Claudio, Ilaria e Luca – nati dal matrimonio con Carmela Barbato, Andrea, nato dalla storia con Anna Tatangelo, e l'ultimo, Francesco, nato due anni fa dalla relazione con l'attuale compagna.

"Denise Esposito è al quarto mese di gravidanza", l'indiscrezione di Oggi

Denise Esposito, 32enne napoletana che lavora come legale, sarebbe incinta del secondo figlio con Gigi D'Alessio: il settimanale Oggi rivela che la giovane si troverebbe ora al quarto mese di gravidanza. Un fratellino o una sorellina starebbe per arrivare per Francesco, il primogenito nato il 24 gennaio del 2022, e per gli altri figli del cantautore partenopeo. La notizia, circolata solo poche ore fa, si avvalorerebbe con un ‘pancino sospetto' notato dai fan della coppia nell'ultimo scatto di Denise Esposito condiviso sul suo profilo Instagram. Da parte dei diretti interessati, però, non è arrivata alcuna conferma.

I cinque figli di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio è già papà di cinque figli e presto potrebbe nascere il sesto. I primi tre, Claudio, Ilaria e Luca (in arte LDA), sono nati nell'86, nel 1992 e nel 2003, dal matrimonio con Carmela Barbato. Il quarto figlio, Andrea, è nato dalla lunga storia d'amore con Anna Tatangelo. Il quinto è arrivato nel 2022, Francesco, dall'attuale compagna Denise Esposito. Ma il cantautore napoletano negli ultimi anni è diventato anche nonno: il primogenito Claudio è diventato papà nel 2007 di Noemi e di Giselle nel 2021. In arrivo ci sarebbe una nuova cicogna, stando all'indiscrezione di Oggi.