Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio genitori bis nello stesso giorno, sono nati Davide e Gia Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio hanno dato il benvenuto al loro secondogenito nello stesso giorno: ieri, 1 febbraio 2024, i due ex fidanzati hanno aggiornato i loro profili Instagram per annunciare la nascita dei figli, nati dalle relazioni con i rispettivi partner, Armando Anastasio e Violeta Mangrinan.

A cura di Gaia Martino

Il destino a volte sa essere davvero strano. Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono diventati genitori bis – con i loro rispettivi partner – nello stesso giorno. I due ex protagonisti di Uomini e Donne dopo 4 anni di relazione, terminata nel 2019, hanno voltato pagina: entrambi hanno costruito una famiglia con Armando Anastasio e con Violeta Mangriñan. Qualcosa però sembrerebbe continuare a tenerli uniti. Per la seconda volta la gravidanza è stata vissuta in sincrono: "Tante coincidenze, ma non vivo di ossessioni. Sono passati anni e ognuno ha la propria famiglia" commentò l'ex corteggiatrice due anni fa, quando scoprì di essere incinta proprio come la compagna del suo ex. Il caso ha voluto che stavolta il secondo figlio nascesse esattamente nello stesso giorno. Ieri, giovedì 1 febbraio, entrambi hanno aggiornato i loro profili Instagram per dare il benvenuto ai nuovi arrivati Davide e Gia. Nicole Mazzocato è ora mamma di due maschietti, Fabio Colloricchio di due femminucce.

L'annuncio di Nicole Mazzocato e Armando Anastasio

"Siamo tanto felici. Benvenuto Davidino del nostro cuore, sei bellissimo e ti amiamo già tanto": con queste parole l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato ha annunciato la nascita del secondogenito. Su Instagram, a corredo di alcune foto insieme al bebè, ha fatto sapere ai fan di aver partorito un fratellino per Paolo, primogenito nato nell'agosto 2022.

La nascita della figlia di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan

Nello stesso giorno, 1 febbraio 2024, Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno annunciato la nascita della secondogenita, Gia. Il caso ha voluto che la coppia pubblicasse l'annuncio nello stesso giorno dell'ex di lui. "Gia Colloricchio Mangrinan. 1/02/2024" è la didascalia del post aggiunto ieri sera a corredo di alcune immagini di famiglia.

