Nicole Mazzocato incinta come la fidanzata di Fabio Colloricchio: “Coincidenze? Tante” Nicole Mazzocato e Armando Anastasio e Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan diventeranno presto genitori, coincidenze? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sfoga su Instagram.

Nicole Mazzocato negli ultimi giorni ha annunciato di essere incinta di 5 mesi. La notizia è arrivata dopo settimane di rumors riguardo la sua gravidanza, confermata solo ora a causa di alcune complicanze che hanno ostacolato i primi mesi. Ora l'allarme è rientrato e l'ex corteggiatrice e il suo fidanzato Armando Anastasio sono pronti a diventare genitori. Stessa situazione vivono Fabio Colloricchio, ex di Nicole, e la sua Violeta Mangrinan: anche loro, a metà febbraio, hanno annunciato di essere in dolce attesa. A molti la ‘coincidenza‘ ha fatto pensare e per questo motivo pochi minuti fa la Mazzocato ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram.

Le parole di Nicole Mazzocato

Con un lungo sfogo attraverso le sue stories di Instagram Nicole Mazzocato ha dato il buongiorno ai suoi fan. Non è chiaro se si tratti di un attacco diretto ad una persona o se sia nato dopo aver letto i numerosi commenti di utenti social che hanno sottolineato le coincidenze che la legano ancora al suo ex Fabio Colloricchio. "Mi sento costretta a dovermi difendere da questa situazione imbarazzante" – inizia l'ex corteggiatrice – "Nemmeno dopo che ero stata delusa da parole poco carine ho parlato male della persona, anzi una volta avuta la possibilità, ho ricordato momenti belli e ne ho fatto tesoro pubblicamente". La giovane si riferisce, con ogni probabilità, alle parole che il suo ex disse quando era concorrente a Supervivientes, poi ha continuato:

In questo momento così bello e così magico posso solo gioire per la mia stessa felicità. Coincidenze? Si tante..e quindi? Non vivo di ossessioni, sono passati tanti anni, ognuno ha la propria famiglia ed io ho imparato a vivere di valori, vivendo di vita reale e amore. Era giusto che ognuno avesse il proprio momento, la propria gioia. È un'emozione troppo bella. E auguro ogni bene a chi sta condividendo questa mia nuova esperienza.

Ora deve stare serena e pensare alla salute del bebé che porta in grembo, ha sottolineato prima di svelare di un gesto che l'ha delusa. Senza fare riferimenti nel dettaglio, ha spiegato: "Sono rimasta male per una cosa. Non mi aspettavo da parte di una madre e di un padre tanta cattiveria nel rovinare un momento così particolare, senza la certezza che fossi in salute".

"Ho rischiato di abortire"

La Mazzocato ha spiegato di aver corso il rischio di abortire. Aveva parlato di complicanze negli ultimi giorni, nel suo lungo sfogo ha svelato il dettaglio:

Si sa che i primi tre mesi sono critici, quando è uscita la prima notizia della gravidanza ero a letto stesa dopo due minacce di aborto.

Ha poi concluso, invitando ognuno a viversi la propria vita, senza diffondere notizie false o lanciare cattiverie gratuite sul suo conto: