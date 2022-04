Nicole Mazzocato incinta scopre il sesso del primo figlio con Armando Anastasio Nicole Mazzocato è incinta e questo pomeriggio ha scoperto il sesso del primo figlio con il fidanzato Armando Anastasio: insieme hanno bucato il palloncino di coriandoli.

A cura di Gaia Martino

Meno di un mese fa Nicole Mazzocato ha svelato ai suoi fan di essere incinta ma non è stata per tutti una novità siccome da giorni prima si rincorreva il rumor. Se la notizia è arrivata in ritardo è perché, come raccontato dall'ex corteggiatrice, ci sono stati dei problemi ad inizio gravidanza: "Noi abbiamo avuto complicazioni neanche tanto felici ma poi è andato tutto ok. L'ho detto a mia mamma tra il terzo e quarto mese, hanno aspettato tutti. Quando io ero fuori pericolo, quando eravamo pronti per annunciarlo, l'abbiamo fatto" aveva spiegato. Ora che procede tutto a gonfie vele, Nicole Mazzocato e il fidanzato Armando Anastasio stanno vivendo serenamente i mesi d'attesa, prima di diventare genitori. Nelle ultime ore hanno scoperto il sesso del loro primo figlio.

Nicole Mazzocato aspetta un maschio

Armando Anastasio, fidanzato di Nicole Mazzocato, ha condiviso tra le sue stories la lieta notizia, il momento in cui insieme all'ex corteggiatrice ha bucato il palloncino contenente il sesso del loro primo figlio. Ad assistere alla scena tantissimi amici che hanno ripreso e pubblicato su Instagram il momento in cui dal palloncino sono volati coriandoli blu: è un maschio! La gioia per i due è stata immensa, dal video condiviso dal calciatore si vede la coppia esplodere dalla felicità, tra baci, abbracci e sorrisi.

La storia d'amore tra Nicole Mazzocato e Armando Anastasio

La loro storia è cominciata circa un anno fa, Nicole Mazzocato dopo la delusione d'amore da Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne conosciuto proprio nel dating show, ha ritrovato l'amore tra le braccia di Armando Anastasio, calciatore napoletano che gioca nel Pordenone Calcio. L'ex corteggiatrice è molto innamorata del suo compagno, futuro padre di suo figlio, che ha tanto aspettato: "È valsa la pena aspettare questo tempo per trovarti. Grazie per l’amore immenso, per essere sempre presente, per rendermi così felice ogni giorno. So già che ci aspetterà un futuro bellissimo" è il messaggio d'amore su Instagram scritto per lui a corredo di un emozionante video in cui lo bacia e abbraccia.