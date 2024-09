video suggerito

La reazione di Fedez e Chiara Ferragni dopo il rap di Tony Effe: "Non si toccano i bambini" Dopo la pubblicazione di Chiara, il brano che Tony Effe ha scritto e registrato contro Fedez, quest'ultimo risponde insultando il rapper romano per aver menzionato i suoi figli nella canzone. La stessa reazione avuta anche da Chiara Ferragni.

A cura di Ilaria Costabile

A pochi minuti dalla pubblicazione di Chiara, il rap che Tony Effe ha scritto e registrato contro Fedez, arriva la reazione del cantante milanese che si scaglia contro il rapper romano per aver parlato dei suoi figli nel testo della canzone. Imminente anche il commento di Chiara Ferragni che si mostra allineata all'ex marito in merito al contenuto del brano.

La risposta di Fedez al rap di Tony Effe

Nel brano, che in poco tempo su Youtube ha totalizzato già un numero impressionante di visualizzazioni, Tony Effe pronuncia la seguente frase: "Hai fatto figli solamente per postarli, chissà cosa penseranno da grandi". Un attacco che punta sulla vita privata di Fedez e sull'esposizione che in questi anni la sua famiglia ha avuto sui social. Il rapper milanese ha subito commentato pubblicando una story su Instagram scrivendo a caratteri cubitali su uno sfondo nero: "Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano" e poi aggiunge: "Scarso nel rap, scarso nei valori".

Dello stesso tenore anche il commento di Chiara Ferragni che, dopo aver ascoltato la canzone, ha pubblicato immediatamente una storia nella quale, in sostanza, rimarca il concetto espresso dall'ex marito e dice: "Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me e i miei figli". È il primo intervento vero e proprio che l'influencer fa in merito alla faccenda che, infatti, già va avanti da alcuni giorni.

Che significa Solletico, la story pubblicata da Fedez

In una story successiva, poi, Fedez pubblica lo screen di Solletico, una vecchia trasmissione per bambini che dal 1994 al 2000 è andata in onda su Rai1. Si trattava di un programma di intrattenimento dove bambini e ragazzi giocavano e, tra un momento in studio e l'altro, c'era anche spazio per lanciare cartoni animati. Il rapper, quindi, si presume abbia voluto dire che quanto detto da Tony Effe nel suo brano, fatta eccezione per il riferimento ai bambini, gli procurato solo "solletico" e che quindi non abbia spostato nulla ai fini del dissing.