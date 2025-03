Valerio Scanu replica a Tony Effe: “Usare l’autotune non è un lavoro. Io ho vinto Sanremo, lui no”

video suggerito

Non è ancora finita la discussione che vede protagonisti l'ex vincitore di Amici e Sanremo 2010 Valerio Scanu e il rapper romano Tony Effe, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Damme ‘na mano. Infatti, nelle scorse ore, ospite della trasmissione Generazione Z in onda il giovedì su Rai 2 e condotto da Monica Setta, Scanu è voluto ritornare sulle dichiarazioni offerte da Tony Effe durante la consegna del tapiro di Striscia La Notizia. Il cantante ha infatti colto l'occasione per presentare il suo nuovo disco dal titolo Presente, ma anche per rispondere alle accuse del rapper romano, che aveva suggerito come fosse anacronista la polemica sull'utilizzo dell'autotune e sottolineando: "Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio. Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci".

Valerio Scanu contro Tony Effe: "Se lavorare ogni giorno significa usare l'autotune, io non lavoro"

La risposta di Scanu si proietta proprio sull'accusa di non avere la stessa mole di lavoro del collega romano: "Tony Effe dice che, a differenza mia, lavora tutti i giorni. Se lavorare ogni giorno significa usare l'autotune e mettere due foto sui social, allora ha ragione, io non lavoro". Scanu ha anche ricordato a Tony Effe la questione Sanremo, sottolineando come fosse solo uno dei due ad averlo vinto: "E comunque io Sanremo l'ho vinto anche se 15 anni fa e lui ancora no". Ma non solo, perché, prolungando l'ennesima polemica sull'autotune, cominciata nei primi giorni di marzo dai commenti di Elio di Elio e le Storie Tese sul brano vincitore del Festival di Sanremo, Balorda Nostalgia di Olly, Scanu ha sottolineato: "Hanno cantato quasi tutti con l'autotune tranne pochi come Giorgia e Simone Cristicchi. Alcuni avrebbero invece meritato di più. Chi? Serena Brancale che canta benissimo e suona in maniera splendida".

Com'era cominciata la discussione tra Valerio Scanu e Tony Effe

La discussione tra Scanu e Tony Effe era cominciata pochi giorni fa, quando proprio Valerio Scanu, in un'intervista a Maschio Selvaggio su Rai Radio 2, programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, aveva commentato i risultati del San Marino Song Contest 2025, paragonandoli al Festival sanremese appena concluso: "Rappresentare San Marino con un brano che dice ‘Tutta l'Italia'? La stessa cosa vale per chi va a Sanremo e non sa cantare: in tanti. Secondo me il più emblematico, ma lo sa anche lui è Tony Effe. Non è intonato per niente, io dico che non sa cantare ma credo che lo sappia anche lui. Neanche la forza di uno strumento come l'autotune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con il massimo della simpatia".