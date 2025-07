Valerio Scanu: “Vorrei un chiarimento con Maria De Filippi. Ho sbroccato, sono stato mal consigliato”

Valerio Scanu si racconta in un'intervista. Il cantante parla degli esordi della sua carriera e parla del suo rapporto con Maria De Filippi.

Valerio Scanu: "Online mi scrivono che sono il re dei falliti"

Per Valerio Scanu partecipare al talent show Amici è stato un momento di svolta. Intervistato da La Repubblica, fa chiarezza sui suoi rapporti con Maria De Filippi e sull'eventualità di un possibile riavvicinamento tra loro:

Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontà da parte di entrambi. La volontà di un chiarimento da parte mia c'è, dall'altra parte non credo. Ho lanciato accuse, sì, ho sbroccato. Sicuramente sono stato anche mal consigliato. Lo dico senza voler dare la colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare.

Dopo la vittoria a Sanremo nel 2010, è stato travolto dal successo e negli anni seguenti ha iniziato a frequentare il jet set: "Non ho tantissimi amici in questo ambiente". La popolarità ha come conseguenza la continua esposizione mediatica, ma per Scanu non è un problema rispondere agli hater: "Essendo personaggi pubblici, sappiamo di essere giudicati, ma ormai la gente sul web si sente in diritto di dire qualunque cosa. Una oggi mi ha scritto una cosa di pessimo gusto: ‘Tu sei il re dei falliti'. A volte lascio correre, altre mi ci intrippo e rispondo: ‘Sei incivile' (…)".

Valerio Scanu: "I peggiori commenti omofobi arrivano dagli omosessuali"

Il 7 settembre del 2022, Valerio Scanu ha sposato il suo compagno Luigi Calcara. Alla domanda se riceva mai critiche per la sua vita privata, risponde: "Ovviamente ognuno si sente libero di dire la sua. Niente di straordinario, si sa che esistono gli omofobi. Ma i peggiori commenti omofobi arrivano dagli omosessuali stessi". Nel 2020 ha scoperto avere un tumore al polmone, ma non ha detto nulla né ai suoi genitori, né a nessun altro:

All’epoca avevo un compagno coglione. Ci eravamo separati ma non chiudeva definitivamente la porta, la lasciava socchiusa. Io cercavo di riconquistarlo. Quando ho avuto questo problema di salute ci vedevamo ancora, lui pensava che me lo fossi inventato per attirare la sua attenzione. Non mi ha mai accompagnato a un controllo. Quando mi sono operato non gliel'ho detto. Lo confidai a una sua amica, glielo disse lei.

Per la sua carriera deve dire grazie a Maria De Filippi, Carlo Conti e Serena Bortone: "Quando non c'era spazio per me, insisteva: ‘Lui deve cantare'".