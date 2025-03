Tapiro a Tony Effe dopo le critiche di Valerio Scanu, il rapper: “A differenza sua, io lavoro tutti i giorni”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Questa sera a Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 dalle 20.35, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Tony Effe, coinvolto in una polemica con il collega Valerio Scanu, che lo ha criticato per la sua performance al Festival di Sanremo, accusandolo di non saper cantare e di non essere intonato.

La risposta di Tony Effe a Valerio Scanu

"Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!", ha replicato il rapper ai microfoni dell’inviato. Poi ha aggiunto: "Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag**o il ca**o, tipo sto Valerio Scanu". Staffelli, ricordando il recente dissing con Fedez, gli ha poi chiesto chi fosse più stonato tra lui e il rapper milanese e lui ha risposto: "A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui".

Cosa aveva detto Scanu sul rapper

Durante una recente intervista, Scanu, parlando delle polemiche sul cantare Tutta l'Italia, rappresentando San Marino avevad detto: "Rappresentare San Marino con un brano che dice ‘Tutta l'Italia'? La stessa cosa vale per chi va a Sanremo e non sa cantare: in tanti. Secondo me il più emblematico – ma lo sa anche lui, non stiamo scoprendo la musica -, è Tony Effe". A domanda diretta se per lui, il rapper non sappia cantare: "No, non per me, Tony Effe non è intonato per niente, io dico che non sa cantare ma credo che lo sappia anche lui. ‘Damme na' mano', neanche la forza di uno strumento come l'autotune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con il massimo della simpatia".