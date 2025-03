video suggerito

Valerio Scanu sul dissing con Tony Effe: “Lui è diversamente intonato. Si è sentito attaccato da me” Valerio Scanu torna a parlare della vicenda con Tony Effe. Nei giorni scorsi il cantante e il trapper avevano avuto un botta e risposta a distanza, con il primo che dubitava delle doti canore del secondo. Nella puntata de La Volta Buona di lunedì 17 marzo, Scanu chiarisce: “Non volevo che si sentisse attaccato da me”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valerio Scanu torna a parlare di Tony Effe. Ospite della puntata de La Volta Buona in onda lunedì 17 marzo su Rai 1, mette in chiaro di non aver mai voluto attaccare il rapper romano. Il botta e risposta tra i due artisti aveva tenuto banco nei giorni scorsi, con Valerio Scanu che aveva dubitato delle doti canori del tarpper e quest'ultimo che aveva replicato lanciando una stoccata all'ex vincitore di Sanremo: "Sono passati 15 anni da quando ha vinto il Festival, io lavoro tutti i giorni a differenza sua".

Valerio Scanu: "Tony Effe è diversamente intonato"

Valerio Scanu, ospite del salotto di Caterina Balivo, torna a parlare del suo "dissing" con Tony Effe. "Cosa dovrei rispondere? Lui si è sentito attaccato, ma non l'ho attaccato" chiarisce Scanu. "Ho deciso che quando vengo in questo salotto dico sempre ciò che penso, che può essere soggettivo e oggettivo – aggiunge – È oggettivo che lui sia diversamente intonato. Non mi sembra di aver detto un'eresia". L'artista rivela che per lui è stato automatico rispondere con il nome del trapper alla domanda su chi avesse stonato a Sanremo: "Ha stonato più di qualcuno. Ma io ho scelto questa linea, di dire ciò che penso. Il brano di Tony Effe non mi dispiace neanche. Quando Staffelli gli ha dato il tapiro, lui si è sentito attaccato da questa cosa e ha iniziato a parlare di me come se non mi conoscesse".

Valerio Scanu: "Non sono contro l'utilizzo dell'autotune"

In studio viene fatto notare come la "battaglia contro l'autotune" non sia necessaria: "C'è spazio per entrambi, viene utilizzato come strumento per aiutare l'intonazione". Valerio Scanu aggiunge: "Non sono a sfavore della vittoria di Olly. Lui usa l'autotune come effetto, ha postato anche dei video in cui canta senza. Non è vero che io sono contro l'utilizzo dell'autotune".