Valerio Scanu risponde alle critiche a Ora o mai più: “Sembra quasi che saper cantare sia una colpa”

A cura di Andrea Parrella

Tra i protagonisti di questa stagione di Ora o mai più c'è Valerio Scanu. L'artista si è rimesso in gioco per cercare un'altra chance dopo gli inizi esplosivi della sua carriera, dal successo di Amici alla vittoria clamorosa di Sanremo nel 2010 con "Per tutte le volte che". Nel corso della semifinale di Ora o mai più del 22 febbraio, Scanu si è esibito con Rita Pavone cantando Poster di Claudio Baglioni. Una scelta che ha diviso la giuria dei coach.

La critica di Donatella Rettore

Se alcuni lo hanno omaggiato con voti alti ed elogi, da Patty Pravo che gli ha dato 9 a Marco Masini che si è complimentato per l'esecuzione, c'è chi è in disaccordo come Donatella Rettore: "Valerio per me è un cantante di classe e per me un cantante di classe non grida mai. Questo Baglioni mi è sembrato Claudio Villa. Gli do comunque un 8″.

La risposta di Scanu non si fa attendere: "Quando fate i commenti io mi devo sempre risentire, mi sono percepito bene. Se è uscito fuori questo è di certo per qualcosa che ho dato io, ma non ho giustificazioni al momento". Per Scanu arrivano anche i complimenti dell'orchestra e lui scherza, ricordando quanto accadde nel 2010 a Sanremo, con le proteste proprio dei musicisti: "Adesso lanciate in aria gli spartiti".

La risposta polemica di Valerio Scanu

Arriva il momento del commento dei giornalisti e viene sottolineato che la sua performance, per quanto esatta nell'esecuzione, apparisse quadrata, senza troppe sfumature, quasi fosse un esercizio da ginnasta. Qui il commento di Scanu, che risponde per le rime, confermando che la canzone specifica ha richiesto esattamente una prova atletica nella gestione della voce: "È così, in prova veniva meglio. Ma purtroppo questo brano è così". Poi non è mancato un pizzico di polemica: "Adesso sembra quasi che saper cantare sia una colpa. Questo è un brano che se lo fai devi cantarlo".