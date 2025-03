video suggerito

Valerio Scanu critica Tony Effe: "Neanche con l'autotune è riuscito a intonare Damme 'na mano a Sanremo" Nella polemica sull'autotune a Sanremo è intervenuto anche Valerio Scanu che ha criticato l'intonazione di Tony Effe in Dsmme 'na mano.

A cura di Redazione Music

Tony Effe e Valerio Scanu

Sono giorni di polemiche sull'autotune, nonostante siamo nel 2025 e l'autotune è uno strumento usato da anni e anni (la ricordate Cher che nel 1999 cantava, completamente autotunata: "Do you believe in life after love?"). Sanremo è un diffusore continuo di polemiche su questo strumento che aiuta l'intonazione, ma come Cher ci ha insegnato può essere usato anche come strumento, come, per esempio, fa molta trap, ma anche il pop, ormai (basti vedere come lo usa un'artista come Charlie XCX, fenomeno del 2024 con BRAT), e in generale tutto l'hyperpop. Eppure, siamo ancora all'idea che il belcanto sia fondamentale per una canzone.

Le polemiche sull'autotune

Dopo la polemica di Elio sul vincitore del festival Olly ("La mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo cantata con l'autotune") è la volta di Valerio Scanu, vincitore di Sanremo nel 2010 con la canzone scritta con Pierdavide Carone "Per tutte le volte che". Il cantante, ex vincitore pure di Amici, infatti, durante un'intervista nell'ultima puntata di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2, programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ha voluto dire la sua sull'uso di questo software e ha preso di mira, però, più che il vincitore del Festival, Tony Effe, il rapper romano che ha partecipato tra i Big con Damme ‘na mano.

Le parole di Scanu su Tony Effe

Tony Effe (ph Marco Alpozzi/LaPresse)

Durante l'intervista, infatti, Scanu, parlando delle pomeiche sul cantare Tutta l'Italia, rappresentando San Marino ha detto: "Rappresentare san marino con un brano che dice ‘Tutta l'ITalia'? la stessa cosa vale per chi va a sanremo e non sa cantare: in tanti. Secondo me il più emblematico – ma lo sa anche lui, non stiamo scoprendo la musica -, è Tony Effe". A quel punto Di Girolamo gli chiede se per lui non sappia cantare e Scanu risponde: "No, non per me, Tony Effe non è intonato per niente, io dico che non sa cantare ma credo che lo sappia anche lui. ‘Damme na' mano', neanche la forza di uno strumento come l'autotune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con il massimo della simpatia". Una massima simpatia che però vacilla quando si parla di autotune.