video suggerito

Oasis, il primo concerto domani: spunta la prima foto di Liam e Noel Gallagher (ma c’è un trucco) Spunta una prima foto di Noel e Liam Gallagher insieme dopo 15 anni: un selfie mosso scattato da un fan fuori da un pub di Cardiff. Poi si scopre che è fatta con l’intelligenza artificiale. Domani gli Oasis tornano sul palco con 150mila spettatori in due giorni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

A 24 ore dalla prima data storica che segnerà la reunion degli Oasis, ecco le prime immagini. Un selfie sfocato, tre volti sorridenti e la storia del rock che si riscrive. È questa l'immagine che ha fatto il giro del web nelle ultime ore, catturando per la prima volta Noel e Liam Gallagher insieme dopo quindici anni di silenzio e rancori. A immortalare il momento è stato Jonas Bain, stand-up comedian e fan della band, che li ha incontrati all'uscita di un pub nel centro di Cardiff. Peccato solo per un semplice decisivo dettaglio: è una foto realizzata con l'intelligenza artificiale.

Domani il primo concerto degli Oasis

La cittadina gallese intanto si prepara a vivere due giorni di festa totale. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, il Principality Stadium accoglierà 150mila persone per assistere al ritorno live degli Oasis, con luci scenografiche che già illuminano l'esterno dell'impianto trasformando Cardiff in una cartolina rock. Mentre i fan si accalcano già attorno al Principality Stadium, iniziano a trapelare i primi dettagli delle prove. La scaletta promette di essere un viaggio attraverso i momenti più alti della discografia della band di Manchester: "Cigarettes & Alcohol", "Some Might Say", "Stand by me", "The Hindu Times", "Stop Crying your Heart Out" "Rock ‘n' Roll Star", "Champagne Supernova", "Don't Look Back in Anger", "Supersonic" e "Wonderwall" .

Il sold out e la febbre da biglietti

I biglietti per Cardiff, così come quelli per il resto del tour, sono andati esauriti in pochi minuti, lasciando migliaia di fan a bocca asciutta. Il fenomeno ha superato ogni aspettativa, con il sito di vendita in tilt e code virtuali che hanno raggiunto numeri record. Chi è rimasto fuori può solo sperare nelle nuove date che si vociferano per il 2026. L'Italia è nel mirino del tour europeo. Tre città italiane sono in pole position per ospitare gli Oasis: Milano con San Siro, Roma con l'Olimpico e Napoli con il Maradona.