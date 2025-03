video suggerito

Elio: "La canzone vincitrice di Sanremo è cantata con l'autotune, ascoltarla è stata un'umiliazione" Elio di Elio e le Storie Tese – al Teatro Arcimboldi con lo spettacolo Quando un musicista ride – dice la sua sul panorama musicale italiano.

Stefano Belisari, in arte Elio di Elio e le Storie Tese, ha in programma lo spettacolo Quando un musicista ride, previsto per il 6 e il 7 marzo al Teatro Arcimboldi di Milano. Intervistato dal quotidiano Il Giorno, il cantautore parla dello show, che viene apprezzato dal pubblico "ora che hanno aggiustato un po' il tiro" e dice la sua sul panorama musicale attuale.

Elio: "La musica di oggi non esiste"

Per Elio non c'è paragone tra la musica di ieri e quella attuale. "Visto che il rock di oggi o sì rifà al rock degli anni 70 o è proprio quello, la domanda che sorge spontanea è: cos'è stato inventato? Nulla – chiarisce il cantante – La musica di oggi non è peggiore di quella di prima, la musica di oggi non esiste". E sul rap: "Non per fare ancora il nonno, ma quella non è musica. Piuttosto un assemblaggio, nel 90% dei casi, di roba preesistente fatta da gente che non sa suonare".

Elio: "Vorrei vedere dei ventenni spaccare, invece di sentirli cantare con l'autotune"

Elio non nasconde di sentirsi abbattuto per il panorama musicale di oggi: "La mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo cantata con l'autotune". In un contesto del genere, si augura che i suoi colleghi più giovani sentano dentro di loro lo stesso fuoco che arde in lui:

Mi sento un signore della terza età con la forza di spaccare che vorrebbe vedere dei ventenni spaccare invece di andare in giro a cantare con l'autotune. Sia chiaro che non è tutto così, visto che sul palco con me ci sono dei ventenni che suonano come dei draghi.

Dopo questo tour, ad attenderlo c'è il Concertozzo di Elio e Le Storie Tese, previsto il 4 e 5 luglio al Parco Ragazzi del '99 di Bassano del Grappa, arrivato alla sua quarta edizione: "Ogni anno abbiamo fatto un passetto avanti sulla strada dell’inclusione dei ragazzi autistici nella realizzazione dell’evento e intendiamo farne un altro".