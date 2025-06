video suggerito

Laura Pausini protagonista del Mondiale per Club 2025: canterà con Robbie Williams il nuovo inno FIFA Si chiama Desire la canzone scritta da Robbie Williams e cantata con Laura Pausini che diventerà l’inno della FIFA e debutterà al Mondiale per Club che comincia domenica 15 giugno a Miami. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Robbie Williams è l'Ambasciatore musicale della FIFA e la nuova canzone Desire ne sarà l'inno ufficiale, debuttando al Mondiale per Clubche comincia domenica 15 giugno. Il cantante ha scelto di collaborare assieme a Laura Pausini, con l'artista italiana che farà da sponsor per tutto il mondo latino americano di cui è un'icona musicale. La presentazione della canzone e dei due artisti è avvenuta con un video in cui il Presidente FIFA Gianni Infantino ha videochiamato l'artista britannico che ha confermato di aver scritto e registrato il nuovo inno ufficiale della FIFA che ha scritto assieme ai collaboratori storici Karl Brazil e Owen Parker, con Erik Jan Grob.

Le parole di Laura Pausini su Desire

Laura Pausini ha commentato così questo feat con l'ex Take That: "È un onore per me essere stata invitata a unirmi a Robbie Williams e a partecipare al brano ‘Desire', scritto da Robbie. La canzone è fantastica, davvero toccante – ha continuato l'artista italiana -. È un sogno essere con lui per la Coppa del Mondo per Club FIFA. Fin da bambina, crescendo in Italia, ricordo l'emozione e la passione per il calcio nel mio Paese. Poter esibirmi dal vivo con Robbie Williams di fronte a tifosi appassionati e farmi ascoltare dagli appassionati di musica di tutto il mondo sarà davvero fantastico".

Robbie Williams Ambasciatore Musicale FIFA

"Il nostro Ambasciatore Musicale FIFA, Robbie Williams, ha creato un inno ufficiale FIFA fantastico, incredibile, emozionante e brillante, e avere Laura Pausini come ospite è meraviglioso – ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino -. Con la partecipazione di due musicisti straordinari, questa fantastica canzone ‘Desire' è l'inno del calcio mondiale e averla come parte della cerimonia di apertura della partita inaugurale darà il tono perfetto all'inizio della prima Coppa del Mondo per Club FIFA. Sarà davvero epico". La canzone, infatti, debutterà con il video ufficiale sui maxischermi dell'Hard Rock Stadium di Miami, dove l'Al Ahly FC egiziano affronterà i beniamini locali dell'Inter Miami CF nella partita d'apertura del torneo.

La canzone sarà suonata in tutte le competizioni FIFA

Dopo questo debutto la canzone sarà suonata prima di ogni partita del torneo FIFA, mentre le due squadre entrano in campo per schierarsi, in tutte le partite FIFA del mondo: "La musica e il calcio uniscono le persone come nessun'altra cosa, ognuna con il proprio linguaggio universale di connessione, spirito e comunità (…) sono oltremodo onorato di essere l'Ambasciatore Musicale della FIFA. Sono cresciuto guardando le tribune, gli inni, il dramma, quindi scrivere e registrare l'inno ufficiale della FIFA è un vero privilegio. Volevo creare qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, la tensione, l'orgoglio e la maestosità di quella sensazione appena prima del calcio d'inizio. È un vero onore che Laura Pausini abbia accettato il mio invito a partecipare al brano: è un'artista incredibile con una voce perfetta" ha concluso il cantante.