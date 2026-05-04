Giorgina, non udente, interpreta in lingua dei segni sul palco di Fabrizio Moro: il sogno realizzato a Roma

Aveva 23 anni, veniva da Palermo e aveva un sogno preciso: salire su un palco con Fabrizio Moro e rendere la sua musica accessibile a chi non può ascoltarla. Il 2 maggio, durante la prima data romana del tour del cantautore, quel sogno si è materializzato. Giorgina interpreta la musica in LIS, la Lingua dei Segni Italiana, e aveva incontrato Moro negli studi di Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1. Da quell'incontro era nata una promessa. Mantenuta.

Dal talk televisivo al palco del concerto

"Ho conosciuto una giovanissima ragazza che si chiama Giorgina", ha detto Moro dal palco, rivolgendosi al pubblico prima di chiamarla. "Ha perso l'udito da piccolissima, ma ha imparato ad assorbire le vibrazioni della musica e a trasformarle nel linguaggio dei segni. Il suo sogno era salire sul palco e tradurre una mia canzone, affinché anche chi non può ascoltare potesse percepirne le emozioni."

La serata romana ha trasformato quella presentazione televisiva in qualcosa di concreto: Giorgina ha interpretato in LIS una canzone di Moro davanti al pubblico del tour, in un momento che ha unito accessibilità e spettacolo senza la retorica che spesso accompagna episodi di questo tipo.

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Cos'è la LIS e perché non è "traduzione"

La Lingua dei Segni Italiana non è una versione gestuale dell'italiano parlato. È una lingua autonoma, con grammatica, sintassi e morfologia proprie, veicolata attraverso il canale visivo-gestuale: movimenti delle mani, espressioni del volto, postura del corpo. Utilizzata dalla comunità sorda italiana, la LIS non è nemmeno una lingua universale, ogni paese ha la propria, ed è l'espressione di una cultura e di un'identità collettiva distinta.

Quello che fa Giorgina, quindi, non è una semplice trasposizione di testi: è interpretazione, nel senso pieno del termine. Tradurre le emozioni di una canzone in un sistema linguistico che funziona su parametri completamente diversi richiede competenza e sensibilità. E, nel suo caso, anche la capacità di percepire la musica attraverso le vibrazioni, non l'udito.

Una promessa televisiva diventata realtà

L'incontro a Da noi… a ruota libera aveva già colpito per la naturalezza con cui Moro aveva accolto la storia di Giorgina. La promessa di portarla sul palco non era rimasta nel limbo delle buone intenzioni da talk show: la prima data del tour a Roma, il 2 maggio, ha chiuso il cerchio.