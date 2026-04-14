Il Volo critica Bad Bunny, Boschetto: “Top mondiale, ma dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogli***”

Ospiti di Supernova, il videopodcast di Alessandro Cattelan, Ignazio Boschetto de Il Volo ha commentato così Bad Bunny e la sua esibizione al Super Bowl 2026: “È al top mondiale, ma dopo 1 minuto e mezzo ti rompi i cogli***”.

Bad Bunny e Il Volo, via Getty Images e sito ufficiale Il Volo

Il Volo è stato l'ospite della penultima puntata di Supernova, il format video-podcast condotto da Alessandro Cattelan, in cui il gruppo ha celebrato i 17 anni di carriera. Tra i temi toccati durante l'intervista, aneddoti, progetti da solisti, ma anche una recriminazione sull'Italia che "non ama più il bel canto", c'è stata anche una parentesi sul Super Bowl 2026. L'analisi di Cattelan, commentata successivamente da Ignazio Boschetto e Piero Barone, era stata non tanto sul grande apparato scenografico e coreografico con cui Bad Bunny ha costruito lo spettacolo, ma sull'"attrattiva dell'esibizione" e in parte anche sulla dimensione musicale del suo canto.

Boschetto su Bad Bunny: "Quando lo senti….dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogl***"

Proprio il conduttore ha aperto uno spazio nella conversazione, sottolineando come non riesca a percepire l'attrattiva dell'autore portoricano. Dopo aver riflettuto sul suo ruolo, in questo momento, di artista "più ascoltato al mondo", Boschetto ha risposto così: "Stiamo parlando di un top mondiale, ma quando lo senti… dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogl***". Successivamente, Barone e Ginoble cercano di ridefinire anche il piano imprenditoriale e di comunicazione di Bad Bunny, in grado di creare un personaggio diventato "la voce dei latino-americani". Ginoble ha anche scherzosamente ripreso Boschetto che aveva imitato l'artista portoricano: "Non si imitano gli altri artisti".

Bad Bunny è stato protagonista dell'ultimo Halftime del Super Bowl, uno degli eventi sportivi – e di conseguenza diventato anche musicale – più atteso al mondo. Ogni anno viene chiesto a un artista di esibirsi durante l'intervallo, diventando l'occasione per mettere su uno spettacolo enorme anche a livello scenico, coreografico. In questi ultimi anni sono stati protagonisti artisti come Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Rihanna, Kendrick Lamar. Quello di Bad Bunny è stato il primo a essere prevalentemente in spagnolo e ha infranto il record di visualizzazioni per un Super Bowl Halftime Show: sono state oltre 4,15 miliardi le visualizzazioni globali nelle prime 24 ore nel 2026.

@alecattelan Siamo noi all'antica o è Bad Bunny troppo avanti? @ilvolomusic , ovvero Piero, Ignazio e Gianluca sono gli ospiti del nuovo episodio di Supernova. La versione integrale di questa puntata è disponibile su YouTube, Spotify e tutte le piattaforme audio. Link in bio 🔗 Supernova è realizzato con @Chora media #supernova #videopodcast #podcastitalia #cattelan ♬ audio originale – AleCattelanOfficial

Il primo incontro con Bad Bunny nel 2019 in una televisione a Miami

Boschetto ha anche raccontato di aver conosciuto tantissimi anni prima, in una televisione a Miami, Bad Bunny quando era stata pubblicata la sua collaborazione con Enrique Iglesias in "El Baño": "Era uno sconosciuto. Era un ragazzotto vestito strano, di giallo fluorescente. Il mio timore è che gli artisti e l'arte vengano giudicati per le apparenze piuttosto che per il vero talento". Un discorso che alla fine sembra riguardare solo Boschetto, infatti Barone successivamente descrive come in passato, anche la costruzione di un immaginario visivo, abbia ridefinito e aggiunto sfumature a musicisti e cantanti.

Le polemiche sul concerto di Natale e i primi anni di carriera raccontati a Supernova di Cattelan

L'intervista al gruppo formato da Ginoble, Boschetto e Barone si è poi dilungata sulla polemica del concerto di Natale, registrato il 31 agosto nella Valle Dei Templi ad Agrigento. Proprio Boschetto ha specificato come ci sia stata disinformazione sul comunicato stampa e sulla vicenda, sottolineando come venissero richiesti "abiti eleganti" e non "cappotti". In precedenza avevano ricordato anche i loro primi viaggi in Nord America, tra i 14 e i 16 anni, confessando anche di aver conosciuto il produttore discografico Jimmy Iovine, che li aveva inviati a party esclusivi con Rihanna Lady Gaga e Beyoncé.