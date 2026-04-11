Il Volo: “Il concerto di Natale registrato ad agosto? Criticati per una cosa che succede ovunque”

È stata una delle storie di televisione più curiose degli ultimi anni, il concerto de Il Volo registrato in estate in Sicilia e destinato alla messa in onda per la notte di Natale. Si era fatta molta ironia proprio sulla richiesta al pubblico di quella serata di indossare abiti che potessero essere adatti all'idea di proporre il concerto in un contesto adatto a quello della notte di Natale, ma oggi sono proprio i tre de Il Volo a tornare su quella storia, smentendo parzialmente le ricostruzioni.

Ospiti di Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno scherzato su quella vicenda, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Piero Barone ha esordito così: "Abbiamo chiesto a tutti di indossare i capotti per simulare l'inverno. Siccome siamo andati in onda la notte di Natale, quella notte io voglio stare a casa, non a fare i concerti". Quindi ha aggiunto: "L'abbiamo fatta ad agosto come in qualsiasi parte del mondo, era ad Agrigento, nella valle dei Templi". Barone ha precisato, reagendo sorpreso alle critiche montate allora: "È una cosa che succede anche in America, anche lì registriamo dei concerti di Natale nel mese di luglio". Quindi Gianluca Ginoble ha ironizzato sulle temperature: "C'erano 37 gradi all'ombra".

Ignazio Boschetto ha fatto una precisazione in merito all'utilizzo dei cappotti: "Qui si torna a un tema di cui si parla spesso, oggi si può mal interpretare tutto quello che scrivi, perché magari uno prende una notizia e la travisa. Nel comunicato c'era scritto semplicemente ‘abiti eleganti', proprio affinché fosse adatto alla situazione dell'ipotetica messa in onda alla notte di Natale. Eleganti, per intenderci, con una giacca per l'uomo. Invece è montata questa cosa dei cappotti e alla fine ci siamo fatti due risate".