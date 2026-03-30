A UnoMattina l’inviato porge il bicchiere di vino all’esperto invece del microfono

Scena fantastica nella puntata di lunedì 30 marzo a Unomattina. Protagonista l'inviato Gerardo Verardi durante un collegamento dalla Valle del Crati, a Bisignano, in Calabria.

L'inviato era in collegamento per un servizio sulla viticoltura eroica calabrese, quella che si pratica oltre i 500 metri di altitudine, dove si produce il Cirò, uno dei vini più antichi e identitari della regione. Con lui c'era Gennaro Convertini, esperto di viticoltura e promotore della cultura vitivinicola calabrese. Fin qui, tutto nella norma. Il problema è che Verardi teneva in mano un bicchiere di vino rosso.

Quando arriva il momento della domanda all'esperto, l'inviato allunga il braccio verso Convertini. Solo che invece del microfono gli porge il bicchiere. Un gesto istintivo, perfettamente eseguito nella forma ma completamente sbagliato. L'errore dura un istante: Verardi se ne accorge subito, corregge la traiettoria e recupera la situazione. Ma il momento in diretta è durato abbastanza per essere catturato. Il sempre puntuale Marco Salaris, giornalista noto su X con l'account @seelallero, ha immediatamente catturato l'accaduto, contribuendo a trasformare il momento in una clip viralissima.

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Si è trattato del più classico dei momenti che possono accadere in una diretta. Una piccola gaffe senza conseguenze, ma resta un momento che rimane e che fa anche sorridere. Il bello della diretta. La televisione dal vivo funziona soprattutto per questo motivo: c'è sempre l'imprevisto che può sfuggire al controllo e che finisce per essere più memorabile del servizio. Per carità, nulla che metta in cattiva luce l'ottimo vino calabrese. L'esperto di vini, Gennaro Convertini, dal canto suo ha incassato il momento con grande compostezza. E forse, nonostante fossero appena le 9.30 del mattino, a un bicchiere offerto con quella grazia e con quella naturalezza non avrebbe detto no.