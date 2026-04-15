Mauro Corona sputa il latte bevuto in diretta a Cartabianca, Berlinguer: “Le sembra una cosa da fare?”

Nuovo fuoriprogramma di Mauro Corona a È sempre Cartabianca, il talk show del martedì sera di Rete 4. Lo scrittore e alpinista, come già fatto la scorsa settimana, si è collegato da una location decisamente rustica e inusuale per gli standard televisivi: la stalla sita nell’agriturismo dell’amico Michelangelo. Un set scelto non a caso, usato da Corona per lanciare una delle sue solite provocazioni, stavolta puntando il dito contro le politiche commerciali dell'amministrazione Trump.

“Siccome non ha più vino a causa del dazi mi ha costretto a bere latte munto dalle sue mucche”, aveva spiegato a Bianca Berlinguer già una settimana fa, motivando così l'assenza del suo abituale bicchiere di vino. Quella stessa location ha fatto da sfondo al collegamento anche nella puntata di oggi. In questa occasione, però, Corona ha pensato di fare qualcosa di più e, architettando una vera e propria gag in diretta, ha deciso di approfittare degli strumenti a sua disposizione.

Per questo motivo il latte, che come aveva già sottolineato "a causa di Trump" ha forzatamente sostituito il vino nelle sue apparizioni video, gli sarà sembrato la scelta più immediata per attirare l'attenzione. Davanti alle telecamere e agli occhi incuriositi della conduttrice, Corona ha iniziato a sorseggiare il latte appena munto, ma dopo appena un istante lo ha sputato. Il gesto ha colto di sorpresa lo studio, spingendo la Berlinguer al solito rimprovero, seppur con quel tono ormai poco convinto di chi conosce bene il suo interlocutore: “Ma Mauro, le sembra una cosa da fare in diretta?”.

Lui, però, non ha fatto una plissè e, come sempre perfettamente consapevole del gioco delle parti con la sua “Bianchina” (questo è il soprannome affettuoso con il quale si rivolge da sempre all’amica conduttrice), si è giustificato immediatamente indicando il fondo del bicchiere: “C’era dentro una formica!”.