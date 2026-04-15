Fabrizio Corona: “Cattelan ha 200mila iscritti, Gazzoli 700mila. Noi un milione a puntata: fate voi i conti”

Fabrizio Corona attacca Cattelan e Gazzoli: “Il primo ha 200mila iscritti, il secondo 700mila. Noi un milione a puntata. Eppure siamo quelli che non esistono.”

Fabrizio Corona ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, a firma della collega Bianca Chiriatti, nella quale non è riuscito proprio a tenersi la critica dei numeri in calo del suo Falsissimo.

La replica di Corona alle critiche

"Alessandro Cattelan, che è considerato il più grande conduttore italiano, ha festeggiato i 200mila iscritti. Gianluca Gazzoli, ritenuto il primo podcaster italiano, che fa questa cosa da sei anni e gli manca da intervistare solo il Papa, ne ha 700mila". Corona è andato dritto per poi aggiungere: "Nessuno ha i numeri e la media che abbiamo noi. Quest'ultima puntata ha fatto un milione in una settimana."

Il confronto è volutamente feroce. Corona non cita Cattelan e Gazzoli per sminuirli, ma per smontare una narrazione: quella secondo cui Falsissimo sarebbe in crisi, in calo, irrilevante. Lui rovescia la prospettiva e punta il dito su chi costruisce classifiche di rilevanza prescindendo dai dati reali. "Fallo senza social! Oggi, in Italia, senza social non esisti." Una frecciata al sistema, più che ai colleghi, anche se la distinzione, in certi passaggi, si fa sottile.

Lo "sbarco" di Falsissimo a teatro

Falsissimo in Teatro porta il format su dodici palchi italiani. Il 3 maggio sarà al Palatour di Bitritto, a Bari, e Corona arriva a questo appuntamento con una consapevolezza che negli anni ha affinato: sa comunicare. Lo fa con le pause, con lo sguardo fisso in camera, con quell'economia di mezzi che paradossalmente amplifica ogni parola. "Sicuramente per fare uno spettacolo dal vivo bisogna saper comunicare con le parole, con il corpo, saper empatizzare. Falsissimo ci riesce, lo raccontano i numeri. Dal vivo sarà anche più bello." L'allestimento ricalcherà esattamente quello del format digitale. Nessuna spettacolarizzazione, solo lui sul palco. E le notizie.

"I media non esistono più"

La provocazione più netta arriva quando Corona parla di informazione. "I quotidiani non sempre fanno informazione, o comunque comunicano solo quello che interessa loro, mancano sempre quelle notizie più scomode." Una posizione che non è nuova nel suo repertorio, ma che nel contesto del tour teatrale assume una funzione precisa: legittimare Falsissimo come alternativa, non come intrattenimento.

Il pubblico, dice, lo ha capito. "Quelli che mi fermano oggi per strada mi dicono ‘vai avanti, non mollare'. Sono persone di tutte le età, raccogliamo davvero categorie multiple."