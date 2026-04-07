Cosa ha detto Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo: attacchi a La Russa, Lucarelli, Fedez, Blasi

L’ultima puntata di Falsissimo. Fabrizio Corona chiude il caso Signorini ma apre un fronte che è un tutto contro tutti: attacchi a Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli, Ignazio La Russa, Fedez, Marra e persino Giorgia Meloni.

L'ultima puntata di Falsissimo, pubblicata ieri sera, ha superato le 300mila visualizzazioni in meno di dodici ore. Fabrizio Corona la presenta come la chiusura definitiva del capitolo dedicato al "presunto sistema Signorini", ma tra un riepilogo e l'altro trova il modo di aprire un fronte nuovo. Il nome che pesa di più, alla fine, non è quello del conduttore del Grande Fratello. O meglio, non è solo il suo.

Corona chiude il capitolo Signorini: "Dobbiamo andare avanti"

Nei contenuti centrali della puntata, Corona ripercorre quanto già raccontato nelle uscite precedenti. Ribadisce che l'inchiesta sarebbe partita "il 15 dicembre dello scorso anno" e che avrebbe toccato "qualcosa di difficile, qualcosa di pericoloso, qualcosa di potente". Le accuse a Signorini vengono riciclate come prova del fatto che nessuno avrebbe voluto ascoltarlo. A completare il quadro, il tono del perseguitato: sostiene che i suoi account sarebbero stati rimossi dalle piattaforme digitali Meta dopo le sue dichiarazioni, e cita il suo legale per definire tutto "un'operazione di censura antidemocratica".

La dichiarazione di chiusura è perentoria: "C'ho messo tre mesi e 4 puntate. Chiudo qui questa inchiesta perché devo continuare a fare informazione e dare nuove inchieste". Il cerchio, almeno formalmente, si chiude.

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L'attacco a tutti: dal giornalismo alla politica

Fabrizio Corona inizia così la sua invettiva contro chiunque. Da Mediaset a Endemol fino al mondo della politica e dei conduttori. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, viene attaccato duramente da Fabrizio Corona che gli dà del "coglione". Di rimbalzo arriva anche la stoccata a Giorgia Meloni, descritta non come una leader ma come "un'attrice in mano a La Russa".

Fedez viene usato come esempio del doppio standard mediatico: qualcuno che con i potenti abbassa lo sguardo e con i più esposti fa il duro. La formula è secca: "forte con i deboli, debole con i forti". Attacca Anche Marra in relazione all'intervista realizzata con Giorgia Meloni, lasciando intendere che hanno favorito la vittoria del No al referendum sulla giustizia. E da Fedez a Selvaggia Lucarelli, l'opinionista viene attaccata sul caso della ristoratrice Giovanna Pedretti. C'è un'intervista alla figlia della ristoratrice, che chiede di essere lasciata in pace e di tornare alla sua vita. Sempre su Selvaggia, Corona attacca dicendo che ha rinunciato ai suoi ideale per i soldi. Il riferimento è ovviamente all'incarico da opinionista del GfVip.

Anche Pier Silvio Berlusconi viene ovviamente menzionato e pungolato più volte. Fabrizio Corona indossa la sua maschera e ne fa una parodia, dichiarando che il Grande Fratello Vip attualmente in onda è solo un dispetto a lui. Fabrizio Corona attacca pure Belen, accusata di essere stata ospitata nell'ultima puntata di Amici solo per strategia: nelle puntate precedenti di Falsissimo, infatti, Corona aveva sostenuto che tra Belen e De Filippi non corresse buon sangue.

L'attacco a Ilary Blasi

Ilary Blasi riceve il capitolo più sviluppato e, per certi aspetti, il più pesante. C'è anche la parte in abbonamento che è ricca, in questo senso. Corona ne fa un bersaglio totale: la accusa di essersi "mangiata il patrimonio di Totti". Corona tira poi fuori il passato fotografico della conduttrice.

Secondo quanto sostiene nella parte in abbonamento, nella primissima fase della sua carriera Blasi avrebbe realizzato diversi servizi fotografici di nudo, poi fatti ritirare in coincidenza con l'inizio della relazione con Francesco Totti. Un dettaglio che serve a costruire la tesi di una trasformazione di immagine orchestrata, più che vissuta.

Poi entra in scena Alex Nuccetelli, storico amico di Totti e figura ricorrente nel racconto coroniano delle dinamiche dentro il matrimonio più mediatico d'Italia. Nuccetelli, stando a quanto riferisce Corona, avrebbe offerto la propria testimonianza su un punto preciso: l'ex capitano della Roma non avrebbe cercato altrove se Ilary non avesse cominciato a negarsi. Sul finale, Corona sostiene che oggi Blasi "naviga nell'oro", mentre Totti sarebbe costretto a fare attenzione alle spese.

Chiude la parte in abbonamento una lunga telefonata tra Fabrizio Corona e Davide Donadei, il quale nega tutto quello che è emerso da Falsissimo circa i suoi rapporti con Alfonso Signorini.