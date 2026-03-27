Corona annuncia una nuova puntata di Falsissimo su Signorini: “Materiale inedito, online il 6 aprile”

Fabrizio Corona riaccende i motori sul caso che ha ribattezzato il "MeToo italiano". Dopo settimane di silenzio mediatico, l’ex re dei paparazzi ha annunciato il ritorno di Falsissimo: il prossimo 6 aprile uscirà l'episodio conclusivo del ciclo dedicato ad Alfonso Signorini con materiale fino a oggi inedito. Un annuncio che arriva nel giorno di una nuova sentenza, interpretata in modi diametralmente opposti dalle parti in causa. Corona ha precisato che, dopo quest'ultimo capitolo con materiale inedito, lascerà che sia la giustizia a fare il suo corso.

La versione di Corona: "Vittoria in tribunale, i video tornano online"

In un video diffuso su X, Corona ha fornito la sua lettura del provvedimento giudiziario odierno, smentendo la ricostruzione dei legali della controparte: "Hanno diffuso solo un pezzetto dell'ordinanza sostenendo che sia stato confermato il precedente provvedimento. Falso". Secondo l'ex re dei paparazzi, il nuovo giudice avrebbe stabilito che il blocco preventivo delle puntate violerebbe la Costituzione: "Sapete cosa succede ora? Tra una settimana le puntate oscurate saranno caricate nuovamente su YouTube. Non si possono più bloccare". Corona ha poi spiegato che l'ordinanza gli impone di mantenere la continenza verbale e il divieto di dare per certa la colpevolezza di Signorini fino alla chiusura delle indagini.

La replica dei legali di Alfonso Signorini: "Ragioni pienamente accolte"

Di segno opposto la nota diffusa dagli avvocati del conduttore, Domenico Aiello e Daniela Missaglia. Secondo la difesa di Signorini, il Tribunale avrebbe invece confermato la "piena fondatezza" delle loro ragioni, accertando la natura lesiva dei contenuti pubblicati da Corona. Per i legali, i video di Falsissimo non sarebbero coperti dal diritto di cronaca o di critica, poiché privi dei requisiti di verità e continenza, risultando dunque "offensivi per l'onore, la reputazione e la riservatezza" del giornalista. La difesa precisa inoltre che Corona resta obbligato a rimuovere dai filmati ogni messaggio audio o video attribuito a Signorini, confermando di fatto la validità delle misure restrittive già ottenute in precedenza.