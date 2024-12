video suggerito

Il Concerto di Natale del Volo in tv registrato ad agosto, il pubblico costretto a indossare abiti invernali Sui social network, è esplosa l’ironia: “Guardo il concerto de Il Volo cercando gente vestita a mezze maniche”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la messa in onda del concerto di Natale del Volo, ieri sera su Canale 5, è riesplosa la polemica. Il concerto, infatti, è stato registrato ad Agrigento lo scorso 31 agosto e il pubblico presente fu costretto a rispettare un rigido dress code: abiti lunghi, preferibilmente neri o scuri, nonostante il forte calore. In quelle giornate, sui social, si mostravano infatti tutti i presenti vestiti a maniche lunghe. Una persona tra il pubblico fu allontanata perché vestita in maniera "non consona", cioè maglietta e pantaloni corti.

La polemica social

La riproduzione del clima natalizio è costata tanto in termini di ‘immagine'. Sui social network, è esplosa l'ironia: “Guardo il concerto de Il Volo cercando gente vestita a mezze maniche”. E ancora: "C’è chi sta guardando il concerto de Il Volo solo per vedere il pubblico, e chi mente”. Oppure: "Sto cercando le gocce di sudore sulla fronte di tutta quella povera gente". Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble avevano registrato l'evento già in mezzo a tante polemiche per la chiusura della Valle dei Templi, teatro del concerto.

Gli ascolti tv

Il concerto del Volo è stato visto ieri sera da 3.070.000 spettatori netti per uno share del 22.7% di share, vincendo la serata. Nel palinsesto, di contro, c'era Le note del Natale, il primo evento dell'anno Giubilare che introduce gli spettatori nell'atmosfera della Notte Santa con tanti ospiti tra cui Giovanni Allevi, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli in onda su Rai 1 che ha intrattenuto 1.711.000 spettatori pari all’11.7% di share. Nonostante tutte le polemiche che ci sono state, ad agosto come nella serata di ieri, il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è riuscito a stravincere la serata degli ascolti di una serata comunque complicata, come quella del 24 dicembre.