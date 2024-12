video suggerito

La scaletta de Il Volo su Canale 5: le canzoni del concerto di Natale ad Agrigento La sera della Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5, va in onda il concerto di Natale de Il Volo. L’evento ha come protagonisti i tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e si terrà sullo sfondo della città di Agrigento, ma non sarà in diretta. Tra le canzoni alcune tradizionali natalizie e altri successi del trio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La sera della Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5, va in onda il concerto di Natale de Il Volo. L'evento ha come protagonisti i tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e si terrà sullo sfondo della città di Agrigento, ma non sarà in diretta. Le registrazioni della serata sono avvenute a fine agosto nella Valle dei Templi in Sicilia, scatenando commenti ironici e divertenti sui social. Il pubblico era vestito in modo elegante e circondato da alberi di Natale, ma a nessuno è stato imposto di indossare abiti pesanti, contrariamente a quanto si era vociferato. I cantanti si esibiranno nei tradizionali brani natalizi, come Tu Scendi dalle Stelle e Feliz Navidad, ma anche nei loro successi come Grande Amore.

La scaletta del concerto de Il Volo ad Agrigento

