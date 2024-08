video suggerito

Concerto natalizio de Il Volo ad agosto, l’ironia sui social: “Spettatori con i cappelli da Babbo Natale” Polemiche e ironia. Sono questi i due ingredienti del concerto de Il Volo ad Agrigento previsto per il 31 agosto. Ha fatto discutere in questi giorni la notizia del dress code per gli spettatori: indumenti pesanti in pieno agosto. Sui social impazzano i commenti degli utenti: “Sto pensando al povero pubblico che deve assistere al concerto con abiti invernali”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Mancano più di cento giorni ma nella Vale dei Templi di Agrigento è già Natale. È qui che gli spettatori del concerto de Il Volo sono stati invitati ad indossare indumenti invernali per il concerto del 31 agosto, che andrà in onda in televisione la sera di Natale su Canale 5. Ecco quindi il perché del dress code, un modo per ricreare il più possibile l'atmosfera natalizia. In vista della ripresa internazionale il pubblico ha anche ricevuto indicazioni per come comportarsi nei momenti clou: sciogliersi in un applauso (letteralmente, dato il caldo in Sicilia). "Riprese, pubblicazioni, diffusioni di fotografie, filmati, immagini digitali o registrazioni audiovisive" sono categoricamente vietate, ma su X sono tanti gli utenti che a ridosso del concerto stanno facendo ironia.

Il Volo ad Agrigento, gli utenti fanno ironia su X

È grande l'attesa per il concerto de Il Volo ad Agrigento. Ma, più che per l'esibizione, la sensazione è che su X gli utenti fremano per vedere gli outfit degli spettatori. Nei giorni scorsi la notizia che il pubblico avrebbe dovuto indossare abiti invernali in vista della registrazione da mandare in onda a Natale era rimbalzata su tutti i social, così in queste ore in tanti chiedono foto o video di quanto sta accadendo sotto al palco siciliano.

"Durante le serate verranno effettuate riprese. Il pubblico partecipando al concerto presta in favore dell'organizzatore/produttore il proprio consenso a titolo gratuito dell'utilizzo della propria immagine – si legge sulla pagina dell'evento – È vietata la ripresa, pubblicazione, diffusione di fotografie, filmati, immagini digitali o registrazioni audiovisive". Molti si augurano che il divieto venga aggirato in modo da soddisfare la curiosità di chi da casa immagina sciarpe e cappelli da Babbo Natale, trasformando così "il meme in realtà". Qualche giorno prima del concerto, però, su TikTok è comparso il video di un'utente che puntava il dito contro questa narrazione: "Non c'è scritto da nessuna parte che bisogna indossare abiti invernali".

"Non è vero che bisogna indossare sciarpe e cappelli"

"Dress code richiesto per tutti gli ospiti: preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camice e capispalla a manica lunga o scialle per le donne". È un'utente a leggere in un video pubblicato su TikTok quanto scritto sulla locandina del concerto dei tre tenori. "È una location che non si trova sul livello del mare, la sera potrebbe fare un po' di freschetto. Non c'è scritto da nessuna parte guanti, sciarpe e maglioni" continua.

Una polemica nella polemica. Nei commenti al filmato, infatti, alcuni puntualizzano come in questo periodo "il freschetto" in Sicilia sia un'utopia e che registrare un concerto invernale a fine agosto sia una scelta quantomeno bizzarra. Altri, invece, spostano l'attenzione sui costi dell'evento, dalla decisione della Regione di chiudere i cancelli della Valle dei Templi ai turisti, fino all'emergenza idrica che sta fronteggiando la Sicilia. Per il momento, comunque, non sono trapelate immagini dal concerto. Bisognerà aspettare la sera di Natale per scoprire se è vero che gli spettatori si sono presentati infagottati in giacche pesanti e se sia stato utilizzato un cannone spara-fiocchi artificiale per gli effetti scenici. Chissà se alla fine la neve è caduta dal cielo "come un capolavoro".