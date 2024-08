video suggerito

Il Volo e il Concerto di Natale il 31 agosto: "Indossate pantaloni, giacche e maglie a manica lunga e applaudite" Per partecipare al concerto di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nella Valle dei Templi ad Agrigento, si dovrà seguire un preciso dress code. Nonostante l'evento abbia luogo il 31 agosto, l'atmosfera dovrà essere natalizia.

A cura di Daniela Seclì

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble del trio Il Volo si esibiranno sabato 31 agosto e domenica 1 settembre nella Valle dei Templi ad Agrigento. Per partecipare al concerto, il cui biglietto costa 80 euro, ci si dovrà attenere a un dress code particolare e si dovrà "applaudire nei momenti clou". Il motivo? L'evento sarà registrato e trasmesso la vigilia di Natale "su reti nazionali e internazionali", in Italia su Canale5. Gli artisti, dunque, si esibiranno nelle più belle canzoni natalizie: "Una spolverata di neve sulla Valle dei Templi? Non si arriverà a questo, ma che l’atmosfera natalizia regnerà sovrana è certo", si legge sul sito che mette in vendita i biglietti. Vediamo i dettagli.

Il dress code invernale per il concerto de Il Volo

I biglietti per partecipare al concerto de Il Volo previsto per il 31 agosto sono già disponibili. L'evento avrà un tocco decisamente invernale. Sulla pagina creata per la vendita dei biglietti si annuncia: "Preparatevi alla sorpresa! Un vero “concerto di Natale”, ovvero i tre giovani musicisti canteranno i pezzi più famosi tra le Christmas’ song, mettendo in piedi un evento assolutamente unico". Saranno presenti le telecamere che riprenderanno il "Concerto di Natale". Dunque, chiunque decida di comprare i biglietti per partecipare darà "il proprio consenso a titolo gratuito all'utilizzo della propria immagine". È vietato scattare foto e registrare stralci del concerto e diffonderli. Inoltre, occorrerà attenersi a un dress code ben preciso:

Per il Concerto di Natale al Tempio della Concordia, è richiesto un dress code per tutti gli ospiti: preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camicie e capispalla a manica lunga o scialli per le donne.

Il pubblico dovrà applaudire nei momenti clou

Il concerto è sconsigliato a ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Inoltre, perché l'evento restituisca agli spettatori la giusta atmosfera, "gli spettatori che saranno ripresi, dovranno applaudire nei momenti clou, come in ogni ripresa tv che si rispetti". Insomma, per chi è stufo delle temperature estive e sogna già Natale, il concerto de Il Volo del 31 agosto potrebbe essere il giusto compromesso.