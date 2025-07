video suggerito

Chi è Andrea Bajani, il vincitore del premio Strega 2025 e di cosa parla L'anniversario Chi è Andrea Bajani, vincitore del Premio Strega 2025 con il libro L'anniversario, il racconto di un figlio che rompe i legami con i genitori e racconta questa famiglia disfunzionale. Bajani è uno degli scrittori italiani più conosciuti anche grazie a romanzi come Cordiali saluti e Se consideri le colpe.

A cura di Redazione Cultura

Andrea Bajani è il vincitore della 79a edizione del Premio Strega, il principale riconoscimento letterario italiano. Lo scrittore romano si è aggiudicato il premio per il libro L'anniversario (pubblicato nel 2024 da Feltrinelli editore), con un totale di 194 voti. Romano di 49 anni Bajani è uno dei nomi noti della letteratura italiana, era stato già finalista dello Strega e lo è stato anche del Campiello, e con questo libro si è messo alle spalle Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), con 133 voti, Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), con 117 voti, Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori), con 103 voti, Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), con 99 voti.

Nato a Roma nel 1975, Bajani si è distinto per libri come Cordiali saluti e Se consideri le colpe, ma è solo con il suo ultimo L'anniversario in cui racconta della sua famiglia e in particolare della madre che è riuscito ad aggiudicarsi il più importante premio letterario italiano. È proprio con Cordiali saluti (del 2005) che lo scrittore riceve i primi consensi importanti, anche se è il suo Se consideri le colpe (del 2007) che il suo nome si impone nel panorama letterario italiano e non solo, grazie alle traduzioni.

Il libro, infatti, premio Super Mondello, del premio Recanati e del premio Brancati. Successivamente ha pubblicato i libri Domani niente scuola (2008), Ogni promessa (2010) vincitore del Premio Bagutta 2011, Mi riconosci (2013), La vita non è in ordine alfabetico (2014), La pantera sotto il letto (in collaborazione con M. Cerri, 2015), Un bene al mondo (2016), Il libro delle case con cui nel 2021 sveva raggiunto per la prima volta la cinquina dello Stega e del Campiello e L'amore viene prima e Un bene al mondo nel 2022. Bajani ha scritto anche poesie, oltre a essere giornalista e critico, scrive testi per il teatro e traduce sia dal francese che dall'inglese e insegna Scrittura Creativa presso la Rice University di Houston, in Texas.

Di cosa parla L'anniversario: la trama del libro

L'anniversario di Bajani è un dramma familiare che racconta di come il protagonista, a 41 anni, va via di casa abbandonando la famiglia e vivendo i dieci anni migliori della sua vita, come spiega all'inizio, cominciando il racconto di questa famiglia disfunzionale. C'è un padre padrone, violento nei modi e nei rapporti sentimentali sia con una moglie vessata che nei confronti dei due figli. Bajani sceglie un narratore che parla con l'io, come se fosse un romanzo biografico, e la fascetta è affidata a Emmanuel Carrère. Il tema ripercorre la letteratura italiana da sempre e negli ultimi anni abbiamo visto romanzi come quelli di Antonio Franchini o Maria Grazia Calandrone che ne hanno ravvivato il genere.

Il protagonista va via e andando via comincia a raccontare la storia di questa famiglia, un padre che fa lavori non specializzati e sfoga in casa la sua frustrazione, soprattutto sulla madre, una donna che sopporta e che sottostà al marito, con pochi momenti di libertà e autonomia (come quando trova un lavoro per poco tempo): è una vita di violenze psicologiche, manipolazioni, trasferimenti – la principale a causa di una minaccia non chiara al padre che li costringerà ad andare via da Roma e farà vivere l'uomo nel costante timore. Come si legge nella sinossi di Einaudi: "L’anniversario è prima di tutto un romanzo di liberazione, che scardina e mette a nudo il totalitarismo della famiglia. Ci ferisce con la sua onestà, ci disarma con il suo candore, ci mette a nudo con la sua verità. È lo schiaffo ricevuto appena nati: grazie a quel dolore, respiriamo".