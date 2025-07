Premio Strega 2025, Andrea Bajani è il vincitore con L’anniversario: la classifica completa

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Andrea Bajani, 2025

Il vincitore del Premio Strega 2025 è Andrea Bajani con il libro L'anniversario, edito da Feltrinelli. Lo scrittore si era aggiudicato pochi giorni fa il Premio Strega Giovani 2025, superando Nadia Terranova e Valerio Aiolli. L'opera è stata proposta da Emanuele Trevi, vincitore dell’edizione 2021 del Premio Strega con Due vite. Ha avuto la meglio su Elisabetta Rasy con l'opera Perduto è questo mare (Rizzoli), Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori) e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa). La 79° finale del premio letterario è stata trasmessa in diretta su Rai 3 dal Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, con la conduzione di Pino Strabioli, Anna Foglietta e Filippo Timi.

Il libro vincitore della 79° edizione del Premio Strega 2025 è L'Anniversario di Andrea Bajani. L'opera racconta la storia di un figlio che, dopo dieci anni di silenzio e assenza, decide di affrontare il proprio passato e ha scelto di recidere i legami con la propria famiglia, una madre e un padre, non per vendetta, ma per raccontare la verità nascosta tra le crepe di un nucleo borghese apparentemente perfetto. Con indignazione, eleganza e onestà, mette a nudo la violenza psicologica instaurata da figure paterne oppressive, in una narrazione fluida e affilata che scava nella memoria e nella ribellione interiore.

La classifica completa con la cinquina dei finalisti

Questa la classifica finale del Premio Strega 2025.

Andrea Bajani – L’anniversario (Feltrinelli) 187

Elisabetta Rasy – Perduto è questo mare (Rizzoli) 133

Nadia Terranova – Quello che so di te (Guanda) 117

Paolo Nori – Chiudo la porta e urlo (Mondadori) 103

Michele Ruol – Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa) 99