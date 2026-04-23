Governo Meloni, domani il voto finale sul dl Sicurezza, la premier: “Superbonus ci impedisce di uscire da procedura Ue”: news in diretta

Le ultime notizie sul governo Meloni in diretta: il Quirinale ha bloccato il decreto Sicurezza, il testo ha ricevuto la fiducia da parte della Camera, domani il voto finale. Il decreto correttivo, che recepisce le osservazioni del Presidente della Repubblica, arriverà contemporaneamente alla conversione in legge. Domani il Consiglio dei ministri si riunirà proprio nella sala del governo a Montecitorio, per varare un nuovo decreto che modificherà l'articolo che concede un incentivo agli avvocati per i rimpatri. La norma sarà modificata, estendendo la platea dei beneficiari del contributo di 615 euro, includendo anche mediatori e associazioni. Servirà quindi una copertura maggiore: "Ci stiamo lavorando – ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a una domanda di Fanpage.it -. Non posso dire quale sarà l'esito dell'esame della Ragioneria, che sarà come sempre rigoroso e serio".

Nella tarda serata di ieri la conferenza dei capigruppo si è riunita deliberando una seduta fiume che è stata approvata dalla Camera. Le opposizioni avranno a disposizione al massimo 44 ore per fare ostruzionismo. I voti sugli ordini del giorno riprenderanno oggi alle 10.30 e la votazione finale del provvedimento si svolgerà non prima delle 11.30 di domani. Per le forze di minoranza il decreto è "incostituzionale" e quella della maggioranza è l"l'ennesima forzatura". Schlein: "Se Meloni non avesse fallito anche sulla sicurezza, non sarebbero qui a discutere il quarto decreto con lo stesso nome: un decreto l'anno".