Lovati dice che Sempio e Stasi sono entrambi innocenti: “Garlasco? Alla fine sarà fatta giustizia per i vivi”

L’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati

"Questa indagine su Andrea Sempio nasce solo per arrivare alla revisione di Alberto Stasi e per questo doveva cadere il ‘concorso' tra i due". A Fanpage.it parla Massimo Lovati, l'avvocato fino a pochi mesi fa di Sempio prima che il suo assistito decidesse di sostituirlo con il legale Liborio Cataliotti. Lovati da sempre ha avuto le idee chiare: sia Sempio che Stasi sono innocenti, l'assassino di Chiara Poggi bisogna cercarlo altrove.

Ieri però la Procura di Pavia ha fatto consegnare all'indagato un avviso per presentarsi a un interrogatorio il prossimo 6 maggio: l'accusa non è più di omicidio in concorso ad Alberto Stasi o contro ignoti, ma per i magistrati Sempio è l'unico assassino. Avrebbe ucciso dopo essere stato rifiutato da Chiara Poggi.

Ma cosa succederà alla fine di un eventuale processo per Sempio e un eventuale processo per Stasi? "Alla fine avremo due innocenti, almeno avremo fatto giustizia per i vivi", tiene a precisare a Fanpage.it.

Avvocato, si aspettava che cadesse il ‘concorso' nell'accusa a Sempio?

Sì. Il capo di incolpazione che comprendeva il concorso praticamente ostacolava la via della revisione a Stasi. Questa indagine è stata iniziata solo per arrivare a un processo di revisione. Per un anno e mezzo hanno sbandierato il concorso e adesso fanno marcia indietro, dovrebbero vergognarsi. Le varie consulenze sono state tutti soldi buttati al vento. Non servono a niente. Se fossi la Procura di Pavia chiederei una cosa sola: l'archiviazione per Sempio e basta. Si vada poi al processo di revisione per Stasi, che mi sembra giusto riabilitare questo ragazzo.

Cosa pensa del fatto che la Procura abbia pure aggiunto le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà?

Il capo di imputazione per Sempio di adesso è una cosa oscena. Anche le aggravanti sono qualcosa che non stanno né in cielo né in terra.

È sempre convinto che Sempio sia innocente?

Certo. Non c'entra proprio nulla. Contro di lui non c'è nulla: come lo era nel 2017. Adesso però si può fare la revisione per Stasi perché tolto il ‘concorso' si può tranquillamente avviare la pratica per la revisione.

Se si aprisse un processo di revisione per Stasi si andrà verso una sua innocenza?

Sì, ovvio. Se viene revisionato il processo lui sarà innocente. Si modificherà il verdetto.

Secondo lei quindi avremo due innocenti?

Infatti, almeno sarà fatta giustizia per i vivi.