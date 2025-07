TrigNO: “Ho un bel rapporto con Maria nonostante qualche litigio. Chiara? Vogliono destabilizzarci ma ci riescono”

video suggerito

TrigNO nel podcast di Lorella Cuccarini

Sono passati due mesi dalla finale di Amici, che ha decretato TrigNO come vincitore per la categoria Canto, perdendo contro Daniele Doria la competizione generale. Il cantante, però, ha battuto Antonia, giocandosi la finale a due. Usciti dalla scuola di Maria De Filippi, però, comincia la vera carriera discografica, che prevede la pubblicazione di canzoni, album e anche tanta promozione. Pochi giorni fa, Pietro Bagnadentro – vero nome del vincitore della categoria Canto – ha partecipato a Dimmi di te, il format video condotto da Lorella Cuccarini che del programma è una delle insegnanti, parlando dell'esperienza nel talent e di cosa è successo dopo, oltre, ovviamente al suo rapporto con Maria De Filippi e della fidanzata Chiara Bacci anch'essa concorrente, nel ballo, della trasmissione.

Il rapporto di TrigNO con Maria De Filippi

TrigNO ha parlato dell'importanza che ha avuto Maria De Filippi nel suo percorso nella scuola, un percorso, come ha spiegato, partito non nel migliore dei modi a causa del bisogno di ambientarsi in un contesto sconosciuto, in cui eri ripreso continuamente dalle videocamere. La conduttrice gli ha consigliato di essere se stesso, e gli ha insegnato l'importanza del lavoro e dell'applicazione al lavoro, ma non sono mancati momenti di frizione, che non hanno intaccato il loro rapporto: "Lei lo ha anche detto che con me ha litigato più che con tutti, però abbiamo costruito un bel rapporto. Spero di portarmi dietro questo legame con lei, perché è una donna forte e potente umanamente, vorrei essere anche in grado di dire le cose in maniera dritta come fa lei".

Il fidanzamento con Chiara Bacci nella scuola di Amici

C'è stato un passaggio importante anche sulla fidanzata Chiara Bacci, ballerina della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che è stata eliminata nel Serale, durante la settima puntata, uscendo a un passo dalla finale. Lei e TrigNO si sono fidanzati durante la partecipazione al talent e ancora oggi stanno insieme, come ha raccontato a Cuccarini a cui ha spiegato l'importanza della ragazza nella sua vita: "Chiara ha contato tantissimo, è la persona che è riuscita più di tutte a tirare fuori me stesso, mi ha fatto riscoprire il Pietro che avevo perso prima di Amici".

Il cantante ha raccontato della paura che usciti dalla scuola le cose potessero cambiare, ma non è andata così: "Temevo che fuori tutto potesse finire, ce l'ho anche adesso, viviamo le reazioni giorno per giorno, però ci stiamo trovando, poi essendo una coppia che si è esposta tanto ci sono persone sui social che cercano di destabilizzare questo equilibrio, ma noi cerchiamo di crearci la nostra bolla, siamo new entry in un mondo in cui siamo una coppia che si fa vedere da tutti quanti".

Trigno e Lorella Cuccarini

Il momento no nel primo tentativo di entrare ad Amici

TrigNO ha anche raccontato di quando ha tentato la strada di Amici qualche anno fa, quando era ancora molto piccolo. Era in partenza per Palma de Maiorca quando il suo manager Francesco Facchinetti lo ha chiamato per dirgli che c'era la possibilità di fare un provino. Il cantante si è preparato una cover e una delle canzoni che aveva pubblicato, ha fatto il provino, pensando di essere andato bene, ma non lo hanno preso. Col senno di poi, racconta, è stato contento perché il rischio era di entrare in un momento della vita in cui non era pronto: "Non ero pronto musicalmente, è un'occasione che hai una volta nella vita e non la puoi sbagliare. In più arrivavo da un momento no della mia vita" ha spiegato il cantante in radio col singolo "D'amore non si muore".