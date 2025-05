video suggerito

D'amore non si muore di TrigNO, il testo e il significato dell'inedito ad Amici 24 D'amore non si muore è il quarto e ultimo inedito di TrigNO: si tratta di una canzone di "speranza", anche alla fine delle relazioni. Il concorrente, insieme ad Antonia, sono gli unici nella categoria canto ad aver ottenuto l'accesso alla finale di Amici 24. Qui il testo e il significato di D'amore non si muore.

A cura di Vincenzo Nasto

TrigNO, via Amici 24

Lo scorso 6 gennaio, successivamente alla presentazione durante il day-time di Amici 24, è stato pubblicato il quarto round di inediti dei concorrenti della categoria canto. Tra questi c'è anche D'amore non si muore di TrigNO, prodotta da CanovA, nome d'arte del producer Michele Canova Iorfida. La canzone segue i successi di A un passo da me, Maledetta Milano e 100 sigarette, che hanno collezionato rispettivamente 1,5 – 2,8 e quasi un milione di ascolti su Spotify. Mentre D'amore non si muore è, per ora, ferma a 244mila stream. I quattro inediti più Fari Spenti e una versione live di Overdose D'Amore faranno parte del nuovo Ep dal titolo A un passo da me, in uscita il prossimo 23 maggio, prodotto e distribuito da Warner Music. TrigNO e Antonia sono gli unici partecipanti, nella categoria canto, ad accedere alla finale del programma. Qui il testo e il significato di D'amore non si muore.

Il testo della canzone D'amore non si muore

Siamo in grado di farci bene e di farci del male

Non so come fare con te

Non siamo perfetti, tu puoi pure sbagliare

Ma te la prendi sempre con me

Che ho la testa per aria

E le tasche bucate

Una tua litigata vale

Più di mille risate

Sto fine settimane che dici

Ce ne andiamo al mare

Se amore o sesso tanto vale

Tanto

So che non ti rivedrò

D'amore non si muore, d'amore

D'amorе non si muore

Lo so che non piangerò

D'amorе non si muore, d'amore

D'amore non si muore

Ho imparato a correre

E tu mi vuoi fermare

Ma non ti sto a aspettare

Lo so che non piangerò, ma

Perché fa così male

Se d'amore non si muore?

Io

Che dovrei andare all'inferno perché ti ho mentito

Pff (Ah), colpa del vino

Ma proprio tu

Che mi hai preso il viso a schiaffi e io non l'ho sentito

Avrei rovinato tutto per un tuo sorriso

Ma lascio stare

Che tutto sommato non sappiamo far nient'altro che litigare

Se continuo o smetto

Se amore o sesso

Tanto vale, tanto

So che non ti rivedrò

D'amore non si muore, d'amore

D'amore non si muore

Lo so che non piangerò

D'amore non si muore, d’amore

D'amore non si muore

E mi sento un coglione

Ma va bene lo stesso

Se volevi un motivo per andare via, te ne avrei dati cento

Ma preferisco così

Che mi fai il dito medio dal tuo balcone

Ma certo che sì

D'amore non si muore

(Se mi lasci, rido perché)

D'amore non si muore

So che non ti rivedrò

D'amore non si muore

Lo so che non piangerò

D'amore non si muore, d'amore

D'amore non si muore

Ho imparato a correre

E tu mi vuoi fermare

Ma non ti sto a aspettare

Lo so che non piangerò, ma

Perché fa così male

Se d'amore non si muore?

Il significato di D'amore non si muore

D'amore non si muore è un brano "di speranza", come ha raccontato lo stesso TrigNO alla presentazione del singolo: "Il pezzo si chiama D’amore non si muore. Secondo me è un po’ una canzone di speranza perché alla fine bisogna godersi le relazioni, le relazioni finite, perché alla fine D’amore non si muore". La canzone è stata prodotta da CanovA, nome d'arte del producer Michele Canova Iorfida, e vede dopo un'apertura al piano, l'esplosione delle batterie dopo pochi secondi. Un brano in cui si ricerca anche l'elemento della leggerezza, anche quando una relazione sta per terminare, come quando TrigNO canta: "Sto fine settimana che dici, ce ne andiamo al mare, stiamo lo stesso, tanto vale, tanto so che non ti rivedrò".