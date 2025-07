Elodie si irrita durante il concerto: “Due tipi non mi stanno tanto simpatici. Volevo litigare”

video suggerito

Durante il concerto di Radio 105 in Emilia-Romagna, Elodie ha perso la pazienza. In queste ore stanno circolando sui social due video: in uno la cantante ammette, con tono infastidito, che tra il pubblico ci sono "due tipi che non le stanno simpatici", nell'altro la si vede alzare il dito medio.

Elodie fa il dito medio durante il concerto di Radio 105

Durante il concerto di Radio 105 in Emilia Romagna, Elodie ha avuto un momento di nervosismo per via del comportamento di due spettatori. In un video che sta circolando sui social, la cantante si lascia andare a un commento diretto: "Volevo già litigare, io ho questo problema che mi piace litigare", ha detto sorridendo ma visibilmente infastidita. Poi ha individuato due persone tra il pubblico: "C'è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, e quello vicino. Sono due tipi, uno con il cappello e uno un po' pelato. Non mi stanno troppo simpatici".

In un altro video, si vede Elodie mentre alza il dito medio proprio durante il ritornello della sua canzone Due, nel punto in cui canta "per me le cose sono due". Che quel gesto fosse rivolto proprio a quelle due persone nel pubblico? Gli utenti su X ne sono convinti, ma al momento la cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda.

Elodie: "Detesto che mi si manchi di rispetto"

Elodie non ha mai nascosto il suo temperamento. In passato, intervistata da La Repubblica, ha dichiarato: "Mi chiamo Elodie, mi scontro, litigo, mi esaspero e piango spesso. Non mi vergogno di niente: né del mio passato né del mio presente, ma odio perdere tempo e detesto che mi si manchi di rispetto". Non è la prima volta che reagisce in modo diretto: celebre il botta e risposta con Davide Maggio a Domenica In, quando smentì un presunto scatto d'ira dopo Sanremo per via di un vestito strappato.