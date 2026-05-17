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Scontro in volo tra due caccia F18 Usa durante air show nell’Idaho, il video è drammatico ma i piloti sono salvi

La collisione in volo ha coinvolto due aerei E/A-18G “Vikings” del team acrobatico Growler. La terribile scena ripresa anche in alcuni video girati dal pubblico della manifestazione aerea Gunfighter Skies che si teneva presso la base aerea di Mountain Home.
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A cura di Antonio Palma
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Due caccia F18 dell'esercito Usa si sono scontrati in volo oggi nell'Idaho e sono precipitati al suolo durante la manifestazione aerea Gunfighter Skies presso la base aerea di Mountain Home. Nel terribile incidente aereo avvenuto nella mattinata di domenica 17 maggio due velivoli E/A-18G Growler della marina statunitense sono andati completamente distrutti mentre fortunatamente tutti e quattro i piloti sono sani e salvi dopo essersi lanciati con i sistemi di eiezione ed essere atterrati con il paracadute.

La collisione in volo è avvenuta a circa tre chilometri a nord-ovest della base durante un'esibizione che ha coinvolto due aerei acrobatici E/A-18G "Vikings" del team acrobatico Growler. La terribile scena ripresa anche in alcuni video girati in lontananza in cui si vedono i due velivoli avvicinarsi e poi entrare in collisione innescando una spirale che li porta a schiantarsi a suolo quasi attaccati l'uno all'altro in un colonna di fiamme e fumo nero che si leva dal terreno. Negli stessi filmati si vedono i quattro piloti eiettarsi e poi il loro paracaduti aprirsi pochi attimi dopo e atterrare fortunatamente lontano dalle fiamme.

La base aerea di Mountain Home stava ospitando lo spettacolo aereo quando è scattato l'allarme che ha bloccato tutto . Poco dopo le 12:30 ora locale, alcuni post sui social media della base hanno segnalato il blocco dell'area. In un post successivo, i funzionari hanno affermato che si era verificato un "incidente aereo" e che le squadre di emergenza erano sul posto. Ai presenti è stato chiesto di non lasciare la base. Secondo un comunicato, era necessario che l'area fosse sgombra per consentire alle squadre di soccorso di intervenire e domare anche un incendio di sterpaglie scoppiato a seguito dell'incidente.

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I soccorsi hanno impiegato anche un elicottero che poco dopo ha individuato i piloti. "Gli equipaggi sono riusciti a eiettarsi e sono atterrati a un miglio a sud del punto in cui gli aerei si sono schiantati" hanno spiegato dalla base, aggiungendo che "è in corso un'indagine e ulteriori dettagli saranno resi noti non appena disponibili".

Dopo lo schianto gli altri eventi previsti per domenica sono stati annullati e il Mountain Home Air Show è stato ufficialmente cancellato, come riportato dalla polizia di Mountain Home. "Vi preghiamo di non recarvi o tentare di accedere alla Mountain Home Air Force Base come spettatore, poiché l'evento non si terrà più. Comprendiamo che molti aspettavano questo evento e apprezziamo la vostra comprensione e collaborazione" ha spiegato la polizia locale.

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