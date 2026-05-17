Scontro in volo tra due caccia F18 Usa durante air show nell’Idaho, il video è drammatico ma i piloti sono salvi

Due caccia F18 dell'esercito Usa si sono scontrati in volo oggi nell'Idaho e sono precipitati al suolo durante la manifestazione aerea Gunfighter Skies presso la base aerea di Mountain Home. Nel terribile incidente aereo avvenuto nella mattinata di domenica 17 maggio due velivoli E/A-18G Growler della marina statunitense sono andati completamente distrutti mentre fortunatamente tutti e quattro i piloti sono sani e salvi dopo essersi lanciati con i sistemi di eiezione ed essere atterrati con il paracadute.

La collisione in volo è avvenuta a circa tre chilometri a nord-ovest della base durante un'esibizione che ha coinvolto due aerei acrobatici E/A-18G "Vikings" del team acrobatico Growler. La terribile scena ripresa anche in alcuni video girati in lontananza in cui si vedono i due velivoli avvicinarsi e poi entrare in collisione innescando una spirale che li porta a schiantarsi a suolo quasi attaccati l'uno all'altro in un colonna di fiamme e fumo nero che si leva dal terreno. Negli stessi filmati si vedono i quattro piloti eiettarsi e poi il loro paracaduti aprirsi pochi attimi dopo e atterrare fortunatamente lontano dalle fiamme.

La base aerea di Mountain Home stava ospitando lo spettacolo aereo quando è scattato l'allarme che ha bloccato tutto . Poco dopo le 12:30 ora locale, alcuni post sui social media della base hanno segnalato il blocco dell'area. In un post successivo, i funzionari hanno affermato che si era verificato un "incidente aereo" e che le squadre di emergenza erano sul posto. Ai presenti è stato chiesto di non lasciare la base. Secondo un comunicato, era necessario che l'area fosse sgombra per consentire alle squadre di soccorso di intervenire e domare anche un incendio di sterpaglie scoppiato a seguito dell'incidente.

I soccorsi hanno impiegato anche un elicottero che poco dopo ha individuato i piloti. "Gli equipaggi sono riusciti a eiettarsi e sono atterrati a un miglio a sud del punto in cui gli aerei si sono schiantati" hanno spiegato dalla base, aggiungendo che "è in corso un'indagine e ulteriori dettagli saranno resi noti non appena disponibili".

Dopo lo schianto gli altri eventi previsti per domenica sono stati annullati e il Mountain Home Air Show è stato ufficialmente cancellato, come riportato dalla polizia di Mountain Home. "Vi preghiamo di non recarvi o tentare di accedere alla Mountain Home Air Force Base come spettatore, poiché l'evento non si terrà più. Comprendiamo che molti aspettavano questo evento e apprezziamo la vostra comprensione e collaborazione" ha spiegato la polizia locale.