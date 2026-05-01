Incinta di 7 mesi partorisce sul volo Ita Airwais Dakar-Fiumicino: il bimbo chiamato come il comandante

Quello che avrebbe dovuto essere un normalissimo volo di linea tra il Senegal e l'Italia si è trasformato, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, in una data storica per la compagnia Ita Airwais ma soprattutto per una donna che era a bordo del volo AZ855, partito da Dakar e diretto a Roma Fiumicino: un'oretta dopo la partenza la passeggera, incinta di sette mesi, ha iniziato ad avvertire i primi dolori, dando prematuramente alla luce il suo bambino mentre l'aereo sorvolava la Mauritania.

La gestione dell'emergenza è stata immediata e ha visto una straordinaria coordinazione tra il personale di bordo e alcuni passeggeri. Come raccontato al Corriere da Claudia Rossini, capo cabina del volo, "sono eventi rari ed eccezionali – spiega -. La mamma, incinta di sette mesi, ha avuto dei dolori dopo un'ora dal decollo e quando ce l'ha comunicato ci siamo subito coordinati. Da lì il comandante ha deciso di fare l'extrascalo e di tornare a Dakar".

Nonostante la decisione di rientrare, la natura ha anticipato i tempi delle manovre di atterraggio. "Ma non è stato immediato, avevamo ancora un'ora di volo e in quell'ora è nato il bambino. La nascita è avvenuta sulla Mauritania", prosegue Rossini, sottolineando come la cucina di bordo sia stata rapidamente riadattata per l'occasione: "Abbiamo allestito una piccola sala operatoria dove abbiamo la cucina di bordo. Era diventata quella la camera ospedaliera. La signora è stata molto collaborativa. Noi siamo addestrati alle emergenze di bordo ma questa è l'ultima cosa che avremmo mai pensato di poter fare".

Il successo del parto è stato garantito anche dalla presenza provvidenziale di un medico e di un'infermiera francese tra i viaggiatori. Proprio quest'ultima, di nome Anais, è stata definita dall'equipaggio come un vero e proprio angelo per il supporto fisico e tecnico fornito durante l'espulsione. Il neonato è stato chiamato Mohamed Alessandro, con il secondo nome scelto espressamente in onore del comandante del velivolo.

Attraverso una nota ufficiale, la compagnia ha celebrato l'evento confermando che "Il piccolo, in perfetta salute, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia di ITA Airways, che augura al bimbo una splendida vita piena di gioie". Una volta rientrati a Dakar per permettere il ricovero ospedaliero, la madre e il piccolo sono sbarcati in buone condizioni, accompagnati dai familiari.