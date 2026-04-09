Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il voto

Domenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento in una delle elezioni più incerte degli ultimi vent'anni. Per la prima volta dal suo ritorno al potere nel 2010, Viktor Orbán arriva al voto da inseguitore nei sondaggi, incalzato dall'ex alleato Péter Magyar, oggi leader del partito Tisza. Il quadro demoscopico, pur con divergenze tra istituti, mostra una tendenza consolidata: l'opposizione è avanti, anche se resta un'ampia quota di indecisi e un sistema elettorale che potrebbe ancora favorire il partito di governo.

In gioco non c'è però solo la leadership del Paese, ma anche il posizionamento internazionale dell'Ungheria e i suoi rapporti con l'Unione Europea.

Quando si tengono le elezioni in Ungheria 2026: le date del voto e dei risultati

Le elezioni legislative si svolgeranno domenica 12 aprile 2026. I seggi resteranno aperti per l'intera giornata e i primi risultati parziali sono attesi già in serata, mentre quelli definitivi arriveranno tra la notte e le ore successive, una volta completato lo scrutinio nazionale. Il voto riguarda il rinnovo dell'Assemblea Nazionale (Országgyűlés), composta da 199 deputati, e rappresenta il passaggio politico più rilevante per il Paese dall'ultima tornata del 2022.

Leggi anche Pagamento Assegno di Inclusione a marzo 2026, date di accredito Inps e ultime novità

Chi sono i candidati in Ungheria per le elezioni legislative

Il confronto principale è tra due figure politiche molto diverse tra loro: da un lato c'è Viktor Orbán, al potere da oltre un decennio e leader di Fidesz, artefice della trasformazione del sistema politico ungherese in senso centralizzato e della cosiddetta "democrazia illiberale". Dall'altro Péter Magyar, ex uomo del sistema Fidesz, diventato in poco tempo il principale sfidante. Con il suo partito Tisza ha costruito una campagna centrata su lotta alla corruzione, ripristino dello Stato di diritto e riavvicinamento all'Europa. Accanto a loro restano forze minori, tra cui il partito di estrema destra Mi Hazánk, che potrebbe avere comunque un ruolo decisivo nella formazione di un'eventuale maggioranza.

Come funziona il voto in Ungheria: la legge elettorale

Il sistema elettorale ungherese è misto e combina maggioritario e proporzionale.

106 seggi sono assegnati in collegi uninominali con sistema secco (vince chi prende più voti);

93 seggi vengono distribuiti con metodo proporzionale su liste nazionali;

È prevista una soglia di sbarramento al 5%.

Questo meccanismo tende a favorire il partito più forte nei collegi, motivo per cui non basta vincere in percentuale nazionale: per ottenere la maggioranza parlamentare serve infatti un vantaggio solido e ben distribuito sul territorio. Negli ultimi anni, modifiche ai collegi elettorali hanno tra l'altro rafforzato il peso delle aree più favorevoli al governo, aumentando l'incertezza sull'esito finale.

Péter Magyar in vantaggio su Viktor Orbán negli ultimi sondaggi

Le ultime rilevazioni confermano un trend ormai stabile: Péter Magyar è avanti su Viktor Orbán. Secondo il sondaggio Iranytu:

tra gli elettori che hanno già deciso, Tisza è al 51% contro il 40% di Fidesz;

sull'intero elettorato, Tisza si attesta al 41%, Fidesz al 34%;

gli indecisi restano circa il 18%.

Altri istituti, come Median, ipotizzano invece addirittura una maggioranza qualificata per Magyar, scenario che gli permetterebbe di intervenire sulle riforme istituzionali e sul sistema costruito da Orbán negli ultimi quindici anni.

Tuttavia, non tutti i sondaggi concordano: alcune rilevazioni vicine al governo mostrano infatti una gara tutt'altro che chiusa, segno che l'esito resta ancora profondamente incerto.

La rilevanza europea di queste elezioni

Queste elezioni, però, vanno ben oltre i confini ungheresi. L'Ungheria di Viktor Orbán è stata infatti negli ultimi anni uno dei principali elementi di frizione all'interno dell'Unione Europea, in particolare su Stato di diritto, politiche migratorie e rapporti con la Russia. Una vittoria di Péter Magyar potrebbe riaprire il dialogo con Bruxelles, sbloccare miliardi di fondi europei congelati, ridisegnare gli equilibri politici nel Consiglio UE

Al contrario, una riconferma di Orbán consoliderebbe una linea sovranista già radicata, con effetti anche sugli equilibri interni all'Unione e sui rapporti con Mosca e Kiev. Per questo, il voto del 12 aprile è visto con molta attenzione in Europa, ma anche e sopratutto a livello internazionale: il risultato potrebbe segnare un cambio di fase politico in uno dei Paesi più strategici dell'Europa centrale.