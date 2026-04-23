Esteri
video suggerito
video suggerito

Violento scontro tra due treni in Danimarca a Kagerup: “Ci sono diversi feriti”

Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Dalle prime informazioni ci sono 17 feriti, di cui 4 gravi.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia in Danimarca. Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Stando alle prime informazioni della polizia e dei sanitari ci sarebbero 17 feriti, di cui 4 sono gravi. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Lo riferisce l'agenzia di stampa danese, Ritzau.

Nel dettaglio la polizia locale in un comunicato ha fatto sapere: "Si è verificato un grave incidente ferroviario. Due treni si sono scontrati e un gran numero di agenti di polizia e personale dei servizi di emergenza sono sul posto". Mentre Tim Simonsen, portavoce dei servizi di emergenza, ha fatto sapere: "Abbiamo ricevuto l'allarme esattamente alle 6.30 del mattino". E ancora: "Si è trattato di una collisione frontale e ci sono feriti tra i passeggeri". Ci sarebbero almeno dieci persone ferite, ma non è precisata la gravità. Intanto "tutti i passeggeri sono stati evacuati dal treno", conclude Simonsen.

Negli ultimi anni in Danimarca ci sono stati due incidenti ferroviari. Uno nel 2019 quando una collisione che coinvolse un treno passeggeri provocò otto morti e 16 feriti. Nell'agosto del 2025, una persona morì in seguito alla collisione tra un treno e un veicolo agricolo.

Leggi anche
Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, auto colpisce mezzo pesante e guardrail: un morto e due feriti

Articolo in aggiornamento 

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
I Pasdaran sequestrano due navi a Hormuz, presidente Us Navy Phelan lascia l'incarico
Crisi Energetica, il piano dell'Ue per l'emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-working
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energia
Europa vicina alla recessione se la guerra in Iran continua: l'analisi del FMI
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views