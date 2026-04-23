Violento scontro tra due treni in Danimarca a Kagerup: “Ci sono diversi feriti”

Tragedia in Danimarca. Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Stando alle prime informazioni della polizia e dei sanitari ci sarebbero 17 feriti, di cui 4 sono gravi. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Lo riferisce l'agenzia di stampa danese, Ritzau.

Nel dettaglio la polizia locale in un comunicato ha fatto sapere: "Si è verificato un grave incidente ferroviario. Due treni si sono scontrati e un gran numero di agenti di polizia e personale dei servizi di emergenza sono sul posto". Mentre Tim Simonsen, portavoce dei servizi di emergenza, ha fatto sapere: "Abbiamo ricevuto l'allarme esattamente alle 6.30 del mattino". E ancora: "Si è trattato di una collisione frontale e ci sono feriti tra i passeggeri". Ci sarebbero almeno dieci persone ferite, ma non è precisata la gravità. Intanto "tutti i passeggeri sono stati evacuati dal treno", conclude Simonsen.

Negli ultimi anni in Danimarca ci sono stati due incidenti ferroviari. Uno nel 2019 quando una collisione che coinvolse un treno passeggeri provocò otto morti e 16 feriti. Nell'agosto del 2025, una persona morì in seguito alla collisione tra un treno e un veicolo agricolo.

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